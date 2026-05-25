Công an vào cuộc vụ xe ô tô cán qua người ở Nghệ An

Theo clip lan truyền trên mạng xã hội, tài xế điều khiển xe ô tô Mazda màu trắng mang BKS 37K-713.xx sau khi lùi xe sát khu vực đám đông đã bất ngờ lao xe về phía trước, cán qua một người đứng gần đầu xe trong tiếng la hét của nhiều người chứng kiến.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh cắt từ clip).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 24/5, trong lúc ăn uống tại nhà hàng, giữa một số người xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Sau đó, một nam thanh niên đi ra ngoài, lên xe ô tô nói trên.

Sau khi vụ việc xảy ra, tài xế lái xe rời khỏi hiện trường, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP Vinh cấp cứu. Ngay trong đêm, cơ quan công an đã triệu tập tài xế để làm việc.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa TP Vinh cho biết, bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân nam vào khoảng 22h30 đêm 24/5. Qua thăm khám và chụp X-quang, bệnh nhân được xác định bị gãy xương cẳng chân, vùng đầu bị thương nhẹ. Sau đó, gia đình đã xin chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị.

Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã khiến dư luận bức xúc trước hành vi lái xe cán qua người rồi rời khỏi hiện trường. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.