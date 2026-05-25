中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công an vào cuộc vụ xe ô tô cán qua người ở Nghệ An

Thứ Hai, 09:40, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin đã vào cuộc xác minh, điều tra vụ ô tô cán qua người xảy ra tại khu vực trước Nhà hàng Trống Đồng, trong khuôn viên Công viên Trung tâm Vinh.

Theo clip lan truyền trên mạng xã hội, tài xế điều khiển xe ô tô Mazda màu trắng mang BKS 37K-713.xx sau khi lùi xe sát khu vực đám đông đã bất ngờ lao xe về phía trước, cán qua một người đứng gần đầu xe trong tiếng la hét của nhiều người chứng kiến.

 

cong an vao cuoc vu xe o to can qua nguoi o nghe an hinh anh 1
Hiện trường vụ việc. (Ảnh cắt từ clip).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 24/5, trong lúc ăn uống tại nhà hàng, giữa một số người xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Sau đó, một nam thanh niên đi ra ngoài, lên xe ô tô nói trên.

Sau khi vụ việc xảy ra, tài xế lái xe rời khỏi hiện trường, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP Vinh cấp cứu. Ngay trong đêm, cơ quan công an đã triệu tập tài xế để làm việc.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa TP Vinh cho biết, bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân nam vào khoảng 22h30 đêm 24/5. Qua thăm khám và chụp X-quang, bệnh nhân được xác định bị gãy xương cẳng chân, vùng đầu bị thương nhẹ. Sau đó, gia đình đã xin chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị.

Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã khiến dư luận bức xúc trước hành vi lái xe cán qua người rồi rời khỏi hiện trường. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: xe ô tô cán qua người công an vào cuộc nghệ an
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố vụ xe tải lao vào đám đông làm 5 người chết ở Hải Dương
Khởi tố vụ xe tải lao vào đám đông làm 5 người chết ở Hải Dương

VOV.VN -Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự tài xế lái xe tải lật đè chết 5 người trên quốc lộ 5 xảy ra sáng 23/7.

Khởi tố vụ xe tải lao vào đám đông làm 5 người chết ở Hải Dương

Khởi tố vụ xe tải lao vào đám đông làm 5 người chết ở Hải Dương

VOV.VN -Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự tài xế lái xe tải lật đè chết 5 người trên quốc lộ 5 xảy ra sáng 23/7.

Kinh hoàng xe ô tô mất lái, lao vào đám đông khiến 12 người bị thương
Kinh hoàng xe ô tô mất lái, lao vào đám đông khiến 12 người bị thương

VOV.VN- Ít nhất 12 người bị thương khi 2 chiếc xe đua mất lái, đâm vào đám đông trên lề đường trong cuộc gặp của các thành viên câu lạc bộ đua xe Cruise Herts.

Kinh hoàng xe ô tô mất lái, lao vào đám đông khiến 12 người bị thương

Kinh hoàng xe ô tô mất lái, lao vào đám đông khiến 12 người bị thương

VOV.VN- Ít nhất 12 người bị thương khi 2 chiếc xe đua mất lái, đâm vào đám đông trên lề đường trong cuộc gặp của các thành viên câu lạc bộ đua xe Cruise Herts.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn 'kịch khung', lái ô tô đâm vào hàng cầm đồ ở Hà Nội
Tài xế vi phạm nồng độ cồn 'kịch khung', lái ô tô đâm vào hàng cầm đồ ở Hà Nội

Tài xế điều khiển ô tô nhãn hiệu Honda CR-V đi từ phố Vũ Phạm Hàm sang đường Láng thì bất ngờ lao thẳng vào cửa hàng cầm đồ. Qua kiểm tra, cảnh sát xác định người này vi phạm nồng độ cồn.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn 'kịch khung', lái ô tô đâm vào hàng cầm đồ ở Hà Nội

Tài xế vi phạm nồng độ cồn 'kịch khung', lái ô tô đâm vào hàng cầm đồ ở Hà Nội

Tài xế điều khiển ô tô nhãn hiệu Honda CR-V đi từ phố Vũ Phạm Hàm sang đường Láng thì bất ngờ lao thẳng vào cửa hàng cầm đồ. Qua kiểm tra, cảnh sát xác định người này vi phạm nồng độ cồn.

Ô tô tải đâm vào container làm một người tử vong tại Đồng Tháp
Ô tô tải đâm vào container làm một người tử vong tại Đồng Tháp

VOV.VN - Tối nay 9/3, các ngành chức năng của tỉnh Đồng Tháp vẫn tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn giữa xe container và xe tải khiến một người tử vong tại chỗ.

Ô tô tải đâm vào container làm một người tử vong tại Đồng Tháp

Ô tô tải đâm vào container làm một người tử vong tại Đồng Tháp

VOV.VN - Tối nay 9/3, các ngành chức năng của tỉnh Đồng Tháp vẫn tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn giữa xe container và xe tải khiến một người tử vong tại chỗ.

Đề nghị truy tố tài xế xe tải đâm vào xe đặc chủng của cảnh sát ở Tây Ninh
Đề nghị truy tố tài xế xe tải đâm vào xe đặc chủng của cảnh sát ở Tây Ninh

VOV.VN - Ngày 25/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND khu vực 4 – Tây Ninh, đề nghị truy tố Nguyễn Võ Hoài Nhớ về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Đề nghị truy tố tài xế xe tải đâm vào xe đặc chủng của cảnh sát ở Tây Ninh

Đề nghị truy tố tài xế xe tải đâm vào xe đặc chủng của cảnh sát ở Tây Ninh

VOV.VN - Ngày 25/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND khu vực 4 – Tây Ninh, đề nghị truy tố Nguyễn Võ Hoài Nhớ về tội “Chống người thi hành công vụ”.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật