Tài xế vi phạm nồng độ cồn 'kịch khung', lái ô tô đâm vào hàng cầm đồ ở Hà Nội

Thứ Tư, 11:31, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

Tài xế điều khiển ô tô nhãn hiệu Honda CR-V đi từ phố Vũ Phạm Hàm sang đường Láng thì bất ngờ lao thẳng vào cửa hàng cầm đồ. Qua kiểm tra, cảnh sát xác định người này vi phạm nồng độ cồn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 14/4, một người đàn ông điều khiển ô tô nhãn hiệu Honda CR-V mang BKS 30L-016.XX đi từ phố Vũ Phạm Hàm ra đường Láng thì bất ngờ lao vào một cửa hàng cầm đồ tại số 890 đường Láng (phường Láng, Hà Nội).

Tại hiện trường, cú va chạm khiến cửa hàng cầm đồ bị hư hỏng phần cửa, phần đầu ô tô cũng bị biến dạng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường Láng. Ảnh: Hoàng Phú Thọ

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn giao thông.

Cửa của hàng cầm đồ trên đường Láng bị hư hỏng. Ảnh: Hoàng Phú Thọ

Qua kiểm tra, cảnh sát xác định nam tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,441 mg/L khí thở – mức vi phạm cao nhất theo quy định tại Nghị định 168/2024.

Với vi phạm này, tài xế bị CSGT lập biên bản xử phạt 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện trong thời hạn đến 7 ngày làm việc.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

 

Đình Hiếu/VietNamnet
Tài xế Lexus gây tai nạn ở Trung Kính âm tính với nồng độ cồn và ma túy
Tài xế Lexus gây tai nạn ở Trung Kính âm tính với nồng độ cồn và ma túy

VOV.VN - Theo kết quả kiểm tra ban đầu, tài xế điều khiển xe Lexus đi ngược chiều gây tai nạn liên hoàn với nhiều ô tô xe máy ở đường Trung Kính (Hà Nội) âm tính với ma túy và nồng độ cồn.

Tài xế Lexus gây tai nạn ở Trung Kính âm tính với nồng độ cồn và ma túy

Tài xế Lexus gây tai nạn ở Trung Kính âm tính với nồng độ cồn và ma túy

VOV.VN - Theo kết quả kiểm tra ban đầu, tài xế điều khiển xe Lexus đi ngược chiều gây tai nạn liên hoàn với nhiều ô tô xe máy ở đường Trung Kính (Hà Nội) âm tính với ma túy và nồng độ cồn.

Xe đạp điện công cộng bị niêm phong, tạm giữ vì người thuê vi phạm nồng độ cồn
Xe đạp điện công cộng bị niêm phong, tạm giữ vì người thuê vi phạm nồng độ cồn

VOV.VN - Tối 20/3, lực lượng CSGT Hà Nội phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có cả nữ tài xế và người điều khiển xe đạp điện công cộng.

Xe đạp điện công cộng bị niêm phong, tạm giữ vì người thuê vi phạm nồng độ cồn

Xe đạp điện công cộng bị niêm phong, tạm giữ vì người thuê vi phạm nồng độ cồn

VOV.VN - Tối 20/3, lực lượng CSGT Hà Nội phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có cả nữ tài xế và người điều khiển xe đạp điện công cộng.

Xử lý hàng loạt vi phạm nồng độ cồn và đường sắt trong ngày 8/3
Xử lý hàng loạt vi phạm nồng độ cồn và đường sắt trong ngày 8/3

VOV.VN - Trong ngày 8/3, lực lượng CSGT Hà Nội và các địa phương trên toàn quốc phát hiện và xử lý hàng loạt ma men và trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt.

Xử lý hàng loạt vi phạm nồng độ cồn và đường sắt trong ngày 8/3

Xử lý hàng loạt vi phạm nồng độ cồn và đường sắt trong ngày 8/3

VOV.VN - Trong ngày 8/3, lực lượng CSGT Hà Nội và các địa phương trên toàn quốc phát hiện và xử lý hàng loạt ma men và trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt.

