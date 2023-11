Công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân của Việt Nam ngày càng tiến bộ

Sáng 13/11, ngay sau phiên khai mạc Hội nghị cán bộ quản lý trại giam Khu vực châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 41 (APPCA 41) tại Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp xã giao các đoàn: Lào; đoàn Singapore; Điều phối viên hội nghị và đoàn Malaysia.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long bày tỏ vinh dự khi Việt Nam là nước chủ nhà đăng cai, được đón tiếp các thành viên tham dự Hội nghị APPCA 41 tại Việt Nam. “APPCA ngày càng khẳng định vị thế quan trọng, là diễn đàn để các nhà lãnh đạo, quản lý trại giam trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và các cơ quan, tổ chức quốc tế gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân cũng như các vấn đề cùng quan tâm, góp phần cập nhật và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trại giam, qua đó, bảo đảm công tác thực thi pháp luật và đảm bảo ANTT tại mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ và trong khu vực” – Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long tiếp bà Shie Yong Lee, Cục trưởng Cục Cảnh sát trại giam Singapore

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng cho biết, công tác quản lý, giam giữ và thực hiện chế độ chính sách đối với phạm nhân người nước ngoài được Việt Nam thực hiện đúng quy định pháp luật. Đa số các phạm nhân chấp hành nghiêm nội quy giam giữ, tích cực tham gia học tập, lao động, cải tạo để được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước Việt Nam; đồng thời cho biết, ngoài công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, Việt Nam rất quan tâm đến giúp đỡ người lầm lỗi hoàn lương; đã có nhiều chính sách dành cho người chấp hành xong án phạt tù. Mới đây nhất là Chỉ thị số 22 của Thủ tướng Chính phủ về cho người chấp hành xong án phạt tù vay vốn để làm ăn.

“Đây là chính sách rất nhân văn, nhân đạo. Mặc dù Việt Nam còn rất nhiều khó khăn nhưng luôn giàu lòng nhân ái, tương thân tương ái, không để ai phía sau. Đối với các phạm nhân, sau nhiều năm cải tạo ở trại giam, họ đã hao mòn kinh tế, kiến thức xã hội. Chính vì vậy, Chính phủ, Bộ Công an và cả hệ thống chính trị cùng hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng, để họ có cuộc sống tốt hơn, ổn định hơn, không tái phạm tội. Rất nhiều phạm nhân đang cải tạo trong các trại giam, khi biết Chính phủ có Quyết định cho vay vốn đã rất hào hứng, phấn khởi cải tạo tốt hơn để sớm được trở về vì họ biết cộng đồng, xã hội, gia đình đang đón chào, sẵn sàng giúp đỡ họ” – Thứ trưởng Nguyễn Văn Long khẳng định.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và Ngài Somlid Daohoungsuli, Cục trưởng Cục Cảnh sát Trại giam Lào

Ông Somlid Daohoungsuli, Cục trưởng Cục Cảnh sát Trại giam Lào; bà Shie Yong Lee, Cục trưởng Cục Cảnh sát trại giam Singapore; Giáo sư Neil Morgan và bà Irene Morgan - Điều phối viên hội nghị và ông Abdul Aziz Bin Abdul Ra Zak, Cục trưởng Cục Cảnh sát Trại giam Malaysia đã trân trọng cảm ơn Bộ Công an và cá nhân Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã dành thời gian tiếp đoàn; khẳng định công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân của Việt Nam ngày càng tiến bộ, đạt được nhiều kết quả quan trọng; đặc biệt là công tác tái hoà nhập cộng đồng được Việt Nam rất quan tâm, Chính phủ đã giành nguồn tài chính rất lớn cho các phạm nhân, cả quá trình chấp hành án và sau khi trở về cộng đồng. Các đại biểu bày tỏ hi vọng tiếp tục tăng cường hợp tác với Bộ Công an Việt Nam, quan hệ hợp tác ngày càng phát triển đi vào chiều sâu và đạt được nhiều bước tiến mới.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long tặng quà Giáo sư Neil Morgan và bà Irene Morgan - Điều phối viên hội nghị

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã tặng đại diện các đoàn bức tranh Văn miếu Quốc tử giám – trường đại học đầu tiên của Việt Nam được xây dựng năm 1070 – nơi lưu giữ những dấu ấn về văn hoá, lịch sử Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến và được xếp hạng là Di tích lịch sử quốc gia.