Cụ bà ở Nghệ An suýt mất 250 triệu đồng sau cuộc gọi đe dọa

Theo thông tin từ Công an phường Hoàng Mai, bà Q.T.V. (SN 1952, trú tại khối 9, phường Quỳnh Mai) nhận được cuộc gọi từ các đối tượng giả danh cơ quan chức năng. Các đối tượng đe dọa, yêu cầu bà chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản để "phục vụ điều tra".

Bà Q.T.V. và người thân cùng lực lượng công an. (Ảnh: Công an phường Hoàng Mai).

Do lo sợ, ngày 13/7 bà V. đã đến Agribank Chi nhánh Hoàng Mai làm thủ tục chuyển tiền theo hướng dẫn của các đối tượng.

Trong quá trình giao dịch, nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, giao dịch viên ngân hàng đã chủ động trao đổi với Công an phường Hoàng Mai để xác minh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường Hoàng Mai đã phối hợp với ngân hàng trực tiếp tuyên truyền, giải thích về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo qua điện thoại. Qua đó, bà V. nhận ra mình đang bị các đối tượng dẫn dụ và kịp thời dừng việc chuyển số tiền 250 triệu đồng.

Nhờ sự cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ Agribank Chi nhánh Hoàng Mai cùng sự phối hợp nhanh chóng của Công an phường Hoàng Mai, toàn bộ số tiền 250 triệu đồng của bà Vân đã được bảo toàn, không để các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt.

Sau vụ việc, gia đình bà Q.T.V. đã gửi thư cảm ơn tới cán bộ Agribank Chi nhánh Hoàng Mai và Công an phường Hoàng Mai, bày tỏ sự trân trọng đối với sự tận tình hỗ trợ của lực lượng chức năng và nhân viên ngân hàng giúp gia đình tránh được thiệt hại lớn về tài sản.