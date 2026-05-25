Triệt phá đường dây lừa đảo bán xe giá rẻ qua mạng ở Bắc Ninh

Thứ Hai, 20:36, 25/05/2026
VOV.VN - Để tạo lòng tin, nhóm đối tượng tại phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh đã gửi hợp đồng mua bán, phiếu xuất kho có đóng dấu giả của các cơ quan như hải quan, thuế…Sau khi khách hàng chuyển tiền chúng lập tức chặn liên lạc bị hại.

Thực hiện kế hoạch cao điểm về quản lý cư trú gắn với kiểm tra, test ma túy, bảo đảm an sinh xã hội và tuyên truyền cài đặt ứng dụng VNeID, app báo cháy, Công an phường Nếnh tăng cường kiểm tra hành chính trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình các trường hợp thuê trọ có biểu hiện nghi vấn, khoảng 16h ngày 23/4, Công an phường Nếnh kiểm tra phòng CT2-2.16.09, chung cư Evergreen (tổ dân phố Yên Ninh), qua đó, phát hiện 4 đối tượng nghi sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Dương Văn Tuấn (sinh năm 2000), Nguyễn Đức Trọng (sinh năm 2000), Nguyễn Ngọc Long (sinh năm 2000) và Lê Việt Anh (sinh năm 1993).

Các đối tượng: Tạ Văn Phúc, Lê Việt Anh, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Đức Trọng, Dương Văn Tuấn tại cơ quan điều tra

Test nhanh cho kết quả cả 4 đối tượng đều dương tính với ma túy tổng hợp. Khám xét khẩn cấp nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật nghi liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm tinh thể màu trắng nghi ma túy, viên nén màu đỏ, dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều vật chứng khác.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định căn hộ này do Tạ Văn Phúc (SN 1993), trú tại thôn Ngọ Xá, xã Vân Đình (Hà Nội) thuê và là nơi hoạt động của một nhóm đối tượng chuyên thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Phúc, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật gồm ma túy tổng hợp, 18 điện thoại di động, máy tính xách tay, nhiều sim điện thoại, cùng hàng loạt giấy tờ, hợp đồng mua bán, phiếu thu, phiếu xuất kho giả và các con dấu giả mạo cơ quan nhà nước. Các tang vật cho thấy hoạt động lừa đảo được tổ chức bài bản, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ tháng 3/2026 đến khi bị phát hiện, dưới sự chỉ đạo của Tạ Văn Phúc, các đối tượng lập nhiều fanpage Facebook, tài khoản Zalo giả mạo chuyên mua bán xe mô tô giá rẻ và chạy quảng cáo trên mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng.

Phúc giao điện thoại cài sẵn ứng dụng quản lý quảng cáo Facebook cho Nguyễn Đức Trọng, Dương Văn Tuấn và Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1986, trú tại thôn Nghi Lộc, xã Vân Đình, Hà Nội) để trực tiếp tư vấn, chào bán xe. Các đối tượng chạy quảng cáo, đăng tải thông tin hấp dẫn nhằm thu hút người mua, sau đó tư vấn và yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc từ 1 đến 3 triệu đồng.

Để tạo lòng tin, nhóm này còn gửi hợp đồng mua bán, phiếu xuất kho có đóng dấu giả của các cơ quan như hải quan, thuế…Sau khi khách hàng chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục viện nhiều lý do như phí vận chuyển, phí làm giấy tờ, phí “thông quan” để yêu cầu chuyển thêm tiền.

Một số tang vật của vụ án

Khi đã chiếm đoạt được tiền, chúng lập tức chặn liên lạc, cắt đứt mọi liên hệ với bị hại. Với thủ đoạn trên, bước đầu cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 112 triệu đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước, trong đó riêng Phúc chiếm đoạt 59 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan.

Riêng với hành vi sử dụng, tàng trữ ma túy, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Từ vụ án trên, Thượng tá Nguyễn Ngọc Điệp, Trưởng Công an phường Nếnh khuyến cáo, người dân cần đặc biệt cảnh giác với các giao dịch mua bán trên mạng xã hội, nhất là các sản phẩm có giá rẻ bất thường; không nên chuyển tiền đặt cọc khi chưa kiểm chứng rõ thông tin người bán; không cung cấp thông tin cá nhân cho các tài khoản lạ và cần ưu tiên giao dịch trực tiếp.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc bị lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời, tránh để các đối tượng tiếp tục lợi dụng, gây thiệt hại. 

Văn Giang/VOV.VN
Tag: Bắc Ninh lừa đảo chiếm đoạt tài sản lừa đảo qua mạng lừa đảo mua bán xe máy
