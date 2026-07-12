Cự cãi với nhóm nẹt pô, người đàn ông bị tấn công bằng dao

Ngày 12/7, UBND xã Nhựt Tảo (tỉnh Tây Ninh) cho biết, Công an xã đang xác minh, truy tìm các đối tượng liên quan vụ một người bị đâm trọng thương trên Quốc lộ 1, trong đó có người trực tiếp cầm dao gây án.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc, một nhóm khoảng 7 người đi trên nhiều xe máy dừng bên Quốc lộ 1, đoạn qua ấp Nhị Thành 3, xã Thủ Thừa. Nhóm này liên tục nẹt pô xe.

Công an đang xác minh danh tính nạn nhân và truy tìm nhóm đối tượng liên quan. Ảnh cắt từ clip

Ở phía đối diện, thuộc ấp Bình Nghị, xã Nhựt Tảo, một người đàn ông đứng cùng một phụ nữ cạnh chiếc xe máy màu trắng. Hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, người đàn ông cầm mũ bảo hiểm và chỉ tay về phía nhóm người bên kia đường.

Ít phút sau, một người trong nhóm bất ngờ rút dao, băng qua Quốc lộ 1 lao đến tấn công. Một người khác cũng chạy theo hỗ trợ. Khi áp sát, đối tượng cầm dao liên tiếp đâm về phía nạn nhân. Dù dùng mũ bảo hiểm để chống đỡ, nạn nhân vẫn bị đâm trúng người, chảy nhiều máu.

Sau khi gây án, hai đối tượng nhanh chóng quay lại phía bên kia đường, lên xe máy do đồng bọn chờ sẵn rồi bỏ chạy theo hướng về phường Long An. Nạn nhân sau đó chạy theo một đoạn trước khi được người đi cùng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo UBND xã Nhựt Tảo, lực lượng công an đang xác minh danh tính nạn nhân, đồng thời truy tìm nhóm người liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc.

Đáng chú ý, toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera an ninh ghi lại. Khu vực Cầu Voi, nơi xảy ra vụ việc, trước đó cũng từng xảy ra vụ một người bán vé số kiêm nhặt phế liệu bị hành hung, cướp tài sản.