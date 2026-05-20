Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến từ chối 2 luật sư bào chữa

Thứ Tư, 10:08, 20/05/2026
VOV.VN - Tại phiên tòa xét xử vụ án liên quan Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối 2 trong số 4 luật sư bào chữa.

Sáng 20/5, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo khác, liên quan đến vụ gây thất thoát hơn 800 tỉ đồng xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ngoài ra, 9 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về các nhóm tội danh Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, Nhận hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, tại phần thủ tục phiên tòa sáng 20/5, tòa thông báo bà Tiến đã từ chối 2 luật sư trong số 4 luật sư đăng ký bào chữa cho mình.

Trong số người có quyền và nghĩa vụ liên quan, Viện trưởng Viện kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; đại diện Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước SCIC có mặt tại tòa. Tổng cộng có 42/73 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt tại tòa.

Nhà chức trách cáo buộc bà Nguyễn Thị Kim Tiến từng nắm giữ vai trò đứng đầu Bộ Y tế, có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của ngành Y tế; trực tiếp chỉ đạo nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác kế hoạch tài chính; quy hoạch và phát triển ngành; xây dựng cơ sở hạ tầng; trang thiết bị y tế...

Đối với Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, Bộ Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai dự án thuộc thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với các Bộ và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện đề án.

Các bị cáo tại phiên tòa

Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bà Nguyễn Thị Kim Tiến có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và sai phạm trong việc phê duyệt hồ sơ 2 dự án.

Các quyết định này là cơ sở để Ban Y tế trọng điểm triển khai thực hiện, trong đó có nhiều sai phạm như nêu trên, dẫn đến 2 dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước số tiền 803 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện 2 dự án, bà Tiến cùng cấp dưới Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm, còn “hỗ trợ” một số doanh nghiệp được trúng thầu.

Nhờ đó, Nguyễn Chiến Thắng thỏa thuận nhận 5% giá trị thanh toán trước thuế từ các nhà thầu. Vì vậy, phía điều tra cáo buộc ông Thắng nhận hối lộ hơn 51,7 tỷ đồng; không tính hơn 36,7 tỷ đồng nhận từ các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng (quân đội sẽ điều tra, xử lý).

Toàn cảnh phiên tòa.

Sau khi ông Thắng nghỉ hưu, bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn lên làm Giám đốc Ban Y tế trọng điểm và tiếp tục nhận tiền từ các nhà thầu. Ông Tuấn bị điều tra xác định nhận hối lộ 7,7 tỷ đồng; không tính 4,5 tỷ đồng từ doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng (quân đội sẽ điều tra, xử lý).

Đối với bị cáo Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty Sao Nam Sông Hồng, cơ quan công tố xác định Thiêm đã nhận 2 triệu USD từ Nguyễn Chiến Thắng với lời hứa can thiệp, giúp đỡ Bộ Y tế trong quá trình Ủy ban kiểm tra Trung ương kiểm tra 2 dự án. Điều tra cáo buộc ông Thiêm đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền này.

Trọng Phú/VOV.VN
Hôm nay xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo
VOV.VN - Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến được đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội liên quan đến các sai phạm trong Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Vụ án liên quan bà Nguyễn Thị Kim Tiến: Ba lần đưa hàng triệu USD để "nhờ giúp đỡ"
VOV.VN - Theo đề nghị của bà Nguyễn Thị Kim Tiến để nhờ giúp đỡ không bị xử lý sai phạm, bị can Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) đã 3 lần đưa tiền cho Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, tổng số tiền 2 triệu USD.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị truy tố
VOV.VN - Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (SN 1959) vừa bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

