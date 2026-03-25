Vụ án liên quan bà Nguyễn Thị Kim Tiến: Ba lần đưa hàng triệu USD để "nhờ giúp đỡ"

Thứ Tư, 14:13, 25/03/2026
VOV.VN - Theo đề nghị của bà Nguyễn Thị Kim Tiến để nhờ giúp đỡ không bị xử lý sai phạm, bị can Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) đã 3 lần đưa tiền cho Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, tổng số tiền 2 triệu USD.

Nhận hàng triệu USD nhưng không làm gì

Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành bản cáo trạng, truy tố bà Nguyễn Thị Kim Tiến (SN 1959, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Vụ án liên quan đến các sai phạm tại hai dự án: Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bị truy tố cùng tội danh với bà Tiến còn có 6 bị can: Nguyễn Kim Trung (SN 1960), cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế; Trần Văn Sinh (SN 1974), cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế; Đào Xuân Sinh (SN 1976), cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT; Nguyễn Doãn Tú (SN 1963), cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị; Lê Văn Cư (SN 1963), cựu Phó viện trưởng Viện kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Hoàng Xuân Hiệp (SN 1978), Phó viện trưởng Viện kinh tế xây dựng.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Trong vụ án, có hai bị can bị truy tố về 2 tội danh là “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Nhận hối lộ”, gồm: Nguyễn Chiến Thắng (SN 1957), cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế và Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1970), cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế.

Một người bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là Lê Thanh Thiêm (SN 1968), Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng. Bị can này được xác định đã nhận 2 triệu USD từ Nguyễn Chiến Thắng với hứa hẹn giúp đỡ không bị xử lý sai phạm trong quá trình triển khai dự án. Nhưng trên thực tế, sau khi cầm tiền Lê Thanh Thiêm đã chiếm đoạt để sử dụng cá nhân, không làm gì để giúp đỡ Thắng. 

Theo cáo trạng, ngày 11/3/2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có Quyết định về việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Khi biết việc này, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị cấp dưới là Nguyễn Hữu Tuấn và Lê Thành C. trao đổi với Nguyễn Chiến thắng để liên hệ Đoàn kiểm tra "nhờ giúp đỡ".

Lê Thành C. biết Lê Thanh Thiêm ở phố Bạch Đằng, phường Hồng Hà, TP Hà Nội là người có mối quan hệ xã hội rộng nên C. đưa Thắng đến gặp Thiêm để giới thiệu, nhờ Thiêm. Vài ngày sau, Thiêm gọi điện cho Thắng bảo đến nhà Thiêm. 

Đựng hàng triệu USD trong vali, túi xách, thùng giấy đựng nước

Khi gặp Thắng, Lê Thanh Thiêm nói đã nhờ được và yêu cầu Thắng chuẩn bị 2 triệu USD. Thắng đồng ý và đã 3 lần đưa tiền cho Thiêm, tất cả đều diễn ra vào tháng 9/2021.

Cụ thể, lần đầu tiên vào khoảng giữa tháng 9/2021, Nguyễn Chiến Thắng chuẩn bị 1 triệu USD, để vào vali hiệu Samsonite rồi nhờ cấp dưới đưa đến nhà hàng trên phố Nguyễn Khắc Cần, phường Cửa Nam, TP Hà Nội đưa cho Lê Thanh Thiêm.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.

Lần thứ hai vào ngày 27/9/2021, Nguyễn Chiến Thắng chuẩn bị được 600.000 USD, để vào thùng giấy đựng nước Lavie, nhờ cấp dưới đưa đến nhà riêng của Lê Thanh Thiêm, đưa cho Thiêm.

Lần thứ ba vào ngày 29/9/2021, Nguyễn Chiến Thắng chuẩn bị được 400.000 USD, để vào túi xách hiệu Samsonite, nhờ cấp dưới đưa đến nhà riêng của Lê Thanh Thiêm và đưa cho Thiêm. 

Về nguồn gốc số tiền 2 triệu USD, Thắng khai lấy từ nguồn do các nhà thầu đưa khi Thắng còn làm Giám đốc Ban Y tế trọng điểm. Thắng còn gửi tiết kiệm tại ngân hàng khoảng 28 tỷ đồng. Khi cần đưa cho Lê Thanh Thiêm thì Thắng đã 3 lần ra ngân hàng rút và sử dụng thêm tiền tiết kiệm cá nhân của Thắng. 

Sau đó, Thắng liên hệ với các tiệm vàng trên phố Hà Trung, đổi từ tiền VNĐ sang USD để đưa cho Thiêm.

Đáng chú ý là trước khi nhận 2 triệu USD của Thắng, Lê Thanh Thiêm hứa hẹn giúp Thắng không bị xử lý do có sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án CS2 BVBM, CS2 BVVĐ. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Lê Thanh Thiêm không đưa cho cá nhân, tổ chức nào để tạo điều kiện cho Ban Y tế trọng điểm và cá nhân Nguyễn Chiến Thắng mà chiếm đoạt, sử dụng cá nhân. 

Trọng Phú/VOV.VN
Mượn tiền mua đất, lừa đảo 4,5 tỷ đồng
Ngày 25/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Huỳnh Thị Xuân Mai (SN 1983, ngụ xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau), về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp ở Điện Biên

VOV.VN - Ngày 25/3, Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên cho biết, vừa triệt phá thành công một vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn, thu giữ 60.000 viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan.

Công an Phú Thọ bắt nhiều giám đốc công ty, triệu tập hàng chục đối tượng

VOV.VN - Ngày 25/3, Công an Phú Thọ thông báo về việc phá chuyên án lớn khám xét khẩn cấp 28 địa điểm của nhiều công ty; bắt giữ, triệu tập 36 đối tượng cộm cán có các hành vi vi phạm pháp luật, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cũ).

