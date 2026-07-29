English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cựu chủ tịch và phó chủ tịch xã bị truy tố vì "tiếp tay" hành vi lừa đảo

Thứ Tư, 15:32, 29/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Viện Kiểm sát nhân dân TP.Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đào Thị Liễu cùng 3 cựu cán bộ UBND xã Bảo Quang, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai (nay xã Bảo Vinh, TP.Đồng Nai) về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm quyền trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Đồng Nai truy tố bị can Đào Thị Liễu (SN 1982, ngụ xã Bảo Vinh, TP.Đồng Nai) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Liên quan đến vụ án, bị can Nguyễn Minh Phúc (SN 1978, nguyên công chức tư pháp - hộ tịch UBND xã Bảo Quang) bị truy tố về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Hai bị can khác gồm Nguyễn Tiến Dũng (SN 1979, nguyên Chủ tịch UBND xã Bảo Quang – chồng của bị can Liễu) và Nguyễn Thị Hồng Nga (SN 1982, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Quang) cùng bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

cuu chu tich va pho chu tich xa bi truy to vi tiep tay hanh vi lua dao hinh anh 1
Nguyễn Minh Phúc (phải) bị truy tố về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" (ảnh: CA)

Theo cáo trạng, do làm ăn thua lỗ, muốn có tiền tiêu xài và trả nợ, từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2023, Đào Thị Liễu nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, Liễu đã nhận sổ đất của 11 người dân để làm dịch vụ tách thửa và chuyển đổi mục đích sử dụng. Khi nhận sổ, Liễu tự giả chữ ký, chữ viết và dấu vân tay của các chủ đất để soạn hợp đồng chuyển nhượng cho nhiều người khác.

Để hoàn thiện thủ đoạn, Liễu đưa các hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Nguyễn Minh Phúc. Dù Phúc chỉ được phân công nhiệm vụ chứng thực sao y bản chính và chứng thực chữ ký, không được giao tiếp nhận hồ sơ chứng thực hợp đồng, giao dịch nhưng biết Liễu là vợ của Chủ tịch UBND xã Bảo Quang, Phúc vẫn đồng ý nhận hồ sơ và mang trình lên lãnh đạo xã để đề xuất chứng thực.

Về phía ông Nguyễn Tiến Dũng (Chủ tịch UBND xã) và bà Nguyễn Thị Hồng Nga (Phó Chủ tịch UBND xã), dù biết rõ Phúc không được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ chứng thực hợp đồng chuyển nhượng hay giao dịch đất đai, nhưng vẫn ký chứng thực vào các hợp đồng nói trên.

Hành vi của các cán bộ này đã tạo điều kiện cho Đào Thị Liễu lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 14,7 tỷ đồng của 6 bị hại. Đến nay, bị can Liễu vẫn chưa bồi thường số tiền này cho các nạn nhân.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố, bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Môi trường Hoàng Trung
Khởi tố, bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Môi trường Hoàng Trung

VOV.VN - Quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về các tội “Nhận hối lộ” và “Giả mạo trong công tác”.

Khởi tố, bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Môi trường Hoàng Trung

Khởi tố, bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Môi trường Hoàng Trung

VOV.VN - Quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về các tội “Nhận hối lộ” và “Giả mạo trong công tác”.

Khởi tố cựu thủ trưởng điều tra, viện trưởng vụ 'nữ sinh Vĩnh Long tử vong'
Khởi tố cựu thủ trưởng điều tra, viện trưởng vụ 'nữ sinh Vĩnh Long tử vong'

Cựu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn bị khởi tố do không khởi tố người gây tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long.

Khởi tố cựu thủ trưởng điều tra, viện trưởng vụ 'nữ sinh Vĩnh Long tử vong'

Khởi tố cựu thủ trưởng điều tra, viện trưởng vụ 'nữ sinh Vĩnh Long tử vong'

Cựu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn bị khởi tố do không khởi tố người gây tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật