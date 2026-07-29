Cựu chủ tịch và phó chủ tịch xã bị truy tố vì "tiếp tay" hành vi lừa đảo

Theo đó, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Đồng Nai truy tố bị can Đào Thị Liễu (SN 1982, ngụ xã Bảo Vinh, TP.Đồng Nai) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Liên quan đến vụ án, bị can Nguyễn Minh Phúc (SN 1978, nguyên công chức tư pháp - hộ tịch UBND xã Bảo Quang) bị truy tố về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Hai bị can khác gồm Nguyễn Tiến Dũng (SN 1979, nguyên Chủ tịch UBND xã Bảo Quang – chồng của bị can Liễu) và Nguyễn Thị Hồng Nga (SN 1982, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Quang) cùng bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Nguyễn Minh Phúc (phải) bị truy tố về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" (ảnh: CA)

Theo cáo trạng, do làm ăn thua lỗ, muốn có tiền tiêu xài và trả nợ, từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2023, Đào Thị Liễu nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, Liễu đã nhận sổ đất của 11 người dân để làm dịch vụ tách thửa và chuyển đổi mục đích sử dụng. Khi nhận sổ, Liễu tự giả chữ ký, chữ viết và dấu vân tay của các chủ đất để soạn hợp đồng chuyển nhượng cho nhiều người khác.

Để hoàn thiện thủ đoạn, Liễu đưa các hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Nguyễn Minh Phúc. Dù Phúc chỉ được phân công nhiệm vụ chứng thực sao y bản chính và chứng thực chữ ký, không được giao tiếp nhận hồ sơ chứng thực hợp đồng, giao dịch nhưng biết Liễu là vợ của Chủ tịch UBND xã Bảo Quang, Phúc vẫn đồng ý nhận hồ sơ và mang trình lên lãnh đạo xã để đề xuất chứng thực.

Về phía ông Nguyễn Tiến Dũng (Chủ tịch UBND xã) và bà Nguyễn Thị Hồng Nga (Phó Chủ tịch UBND xã), dù biết rõ Phúc không được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ chứng thực hợp đồng chuyển nhượng hay giao dịch đất đai, nhưng vẫn ký chứng thực vào các hợp đồng nói trên.

Hành vi của các cán bộ này đã tạo điều kiện cho Đào Thị Liễu lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 14,7 tỷ đồng của 6 bị hại. Đến nay, bị can Liễu vẫn chưa bồi thường số tiền này cho các nạn nhân.