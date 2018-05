Cựu sinh viên trồng gần 1.000 cây cần sa tại nhà riêng ở Hải Phòng

Công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng vừa bắt giữ Đỗ Xuân Hiếu (29 tuổi, trú tại số nhà 17/347 Hùng Vương, quận Hồng Bàng) từng là sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội (hiện đang thất nghiệp) về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Đỗ Xuân Hiếu

Qua xác minh điều tra, Công an quận Hồng Bàng đã bắt quả tang Hiếu đang sử dụng trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiếu, cơ quan công an phát hiện hơn 850 cây cần sa cùng nhiều vật dụng chứa hạt, nhựa loại cây này và các đồ vật liên quan đến việc trồng, chiết xuất và sử dụng nhựa cần sa.

Đỗ Xuân Hiếu khai nhận đã mua hạt cây cần sa, đất, phân bón để trồng trong vườn cùng một số loại cây khác hòng che mắt cơ quan chức năng. Đối tượng cũng xây dựng một quy trình trồng, thu hoạch và chiết xuất nhựa cần sa ngay tại nhà.

Vườn cần sa Đỗ Xuân Hiếu trồng tại nhà riêng

Khi khám xét nhà Hiếu còn phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến “Hội thánh Đức Chúa Trời”. Theo cơ quan công an, Hiếu thường xuyên sử dụng ma túy và lôi kéo nhiều người lạ đến nhà để “họp đạo”.

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Nguyễn Đức Cường, trưởng Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng), cho biết: “Đối tượng sử dụng ma túy dẫn đến ảo giác, gây ra những vụ việc vi phạm về pháp luật hình sự, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chúng tôi sẽ củng cố tài liệu để xử lý hai mặt: Một là các vi phạm có liên quan đến tội phạm ma túy và hai là các hoạt động vi phạm liên quan đến hoạt động truyền đạo trái phép.”

Công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án./.

