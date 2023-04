Đã bắt được nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng

>>Cầm vũ khí vào ngân hàng uy hiếp nhân viên rồi cướp tiền

Nghi can là Lê Phú Cao (32 tuổi), trú xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, đang tạm trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Số tiền đối tượng cướp được tại phòng giao dịch ngân hàng khoảng 600 triệu đồng.

Đối tượng bị bắt và đưa về trụ sở công an (Ảnh Thân Lai).

Như VOV đã đưa tin, khoảng 11h trưa ngày 20/4, một nam thanh niên cầm súng, roi điện đi vào phòng giao dịch của một ngân hàng đóng trên đường Đống Đa, quận Hải Châu. Tại đây đối tượng này uy hiếp nhân viên ngân hàng và yêu cầu đưa tiền. Sau khi lấy được tiền người này bỏ vào bao nylon rồi lên xe máy rời đi. Sau khi vụ cướp xảy ra, lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an các quận huyện tập trung truy xét. Hình ảnh camera an ninh của Ngân hàng và camera trên các tuyến đường hỗ trợ công an dò tung tích, theo dấu đối tượng. Sau khi bắt đối tượng đưa về trụ sở, sau nhiều giờ đấu tranh, nghi phạm đã khai chỗ cất giấu tiền vừa cướp được.

Đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn.

Được biết, lực lượng công an cũng đã tìm được khẩu súng nhựa mà đối tượng dùng để thực hiện hiện vụ cướp, sau đó vứt lại ven đường trên địa bàn quận Sơn Trà. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ./.