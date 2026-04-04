Đà Nẵng khởi tố 9 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên đường 2 Tháng 9

Thứ Bảy, 17:25, 04/04/2026
VOV.VN - Ngày 4/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã nhanh chóng làm rõ vụ việc các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô tốc độ cao, gây rối trật tự công cộng trên tuyến đường 2 Tháng 9, phường Hòa Cường vào rạng sáng ngày 29/3/2026.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện nhiều hình ảnh, clip phản ánh các nhóm thanh thiếu niên có hành vi nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự.  

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương xác minh, truy xét. 

Các đối tượng gây rối trật tự công cộng bị khởi tố

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong khoảng thời gian từ 1 giờ đến 5 giờ ngày 29/3, có 2 nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát, độ chế pô, chạy tốc độ cao, liên tục rú ga, nẹt pô, di chuyển nhiều vòng trên tuyến đường từ khu vực giao Phan Đăng Lưu đến gần cầu Rồng với mục đích tìm các nhóm thanh niên khác để giải quyết mâu thuẫn.

Quá trình di chuyển, các nhóm này có biểu hiện truy đuổi, gây náo loạn đường phố, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Cơ quan Công an đã làm rõ 2 nhóm với 9 đối tượng trực tiếp tham gia. Tang vật tạm giữ gồm 6 xe mô tô và 2 cây kiếm mà các đối tượng đã sử dụng để thực hiện hành vi gây rối.

Ngày 03/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” gồm: Huỳnh Gia Luân, 18 tuổi, trú phường An Khê; Trương Đăng Khôi, 18 tuổi, trú phường Hòa Khánh; Huỳnh Thanh Huy, 18 tuổi, trú xã Việt An; Trần Lê Anh Đức, 18 tuổi, trú phường An Khê; Đinh Duy Thành, 24 tuổi, trú phường Thanh Khê; Ngô Xuân Hưng, 21 tuổi, trú phường Hòa Khánh;  Lê Văn Bút, 21 tuổi, trú xã Phú Lộc, TP Huế; Hoàng Anh Kiệt, 19 tuổi, trú xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk và Lâm Văn Đạt, 20 tuổi, trú phường Hội An Tây.

Các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng lúc bị bắt.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các nhóm đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thời gian qua, lực lượng công an thành phố đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập, điều khiển phương tiện tốc độ cao, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng và đã khởi tố hàng chục đối tượng thanh thiếu niên về các hành vi trên. 

Tuy nhiên, để chấn chỉnh triệt để tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối  rất cần sự phối hợp chặt chẽ của gia đình và các ban, ngành, đoàn thể địa phương. 

Bên cạnh đó, gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục, định hướng con em; chính quyền cơ sở, nhà trường và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản lý giúp đỡ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cũng như kịp thời phát hiện, chấn chỉnh nhằm phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm các hành vi vi phạm của các em, qua đó góp phần giữ gìn bình yên thành phố.

CTV Đức Lâm/VOV-Miền Trung
Xử lý nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng tại Thái Nguyên
Khởi tố 2 đối tượng đốt pháo nổ trái phép, gây rối trật tự công cộng tại Hà Nội
