Đà Nẵng thưởng nóng các tổ công tác 911

Sáng 10/1, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã gặp mặt động viên, trao tiền thưởng của UBND thành phố cho các tổ công tác 911 của Công an thành phố Đà Nẵng.

Ông Vũ Xuân Viên trao tiền thưởng của UBND TP Đà Nẵng cho tổ công tác 911

Trong 5 ngày ra quân, tổ 911 đã dừng, kiểm tra hơn 470 lượt người/phương tiện, phát hiện hơn 300 trường hợp vi phạm. Trong đó, 9 đối tượng có dấu hiệu cho vay nặng lãi; 2 đối tượng tàng trữ cỏ Mỹ; 17 đối tượng tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ; 5 đối tượng sử dụng trái phép ma túy, nhắc nhở 240 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên yêu cầu trong thời gian tới, các tổ công tác 911 tăng cường phối hợp với công an các quận, huyện thường xuyên tuần tra kiểm soát, phát hiện răn đe, trấn áp các loại tội phạm. Đồng thời, các tổ giúp việc cũng như các đơn vị có liên quan cần tiếp tục duy trì, nhân rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ 911, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, phòng ngừa sai phạm tiêu cực của cán bộ chiến sĩ, động viên khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc.

Lực lượng 911, Công an TP Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở kết hợp tất cả các đơn vị đặc thù và do Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng trực tiếp làm Trưởng Ban chỉ đạo. Các tổ 911 huy động các lực lượng Cảnh sát Hình sự, Phòng chống Ma túy, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Giao thông liên tục thay đổi thời gian, vị trí chốt chặn, nhằm kiểm soát chặt chẽ tình hình an ninh trật tự./.