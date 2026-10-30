Đại tá Đỗ Cảnh Thìn: Nghiêm trị kết hợp với khoan hồng là chủ trương xuyên suốt

Ngày 30/10, tại trụ sở Báo Nông thông ngày nay/Dân Việt (TP Hà Nội) tổ chức Hội thảo "Nộp tiền khắc phục hậu quả án kinh tế: Hài hòa giữa nghiêm trị và khoan hồng". PGS-TS, Đại tá Đỗ Cảnh Thìn - Phó Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống; Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; TS Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ cùng nhiều đại biểu khác tham dự Hội thảo.

PGS-TS, Đại tá Đỗ Cảnh Thìn phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Trọng Phú)

Từ góc nhìn thực tiễn, PGS-TS, Đại tá Đỗ Cảnh Thìn - Phó Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng: Trong tư duy pháp lý, sự hài hòa giữa nghiêm trị và khoan hồng là nguyên tắc đã được khẳng định từ lâu và tiếp tục thể hiện trong pháp luật hình sự hiện hành.

"Tôi cho rằng chủ trương kết hợp nghiêm trị với khoan hồng không phải là vấn đề mới, mà là tư tưởng xuyên suốt trong chính sách pháp luật. Điểm đáng chú ý hiện nay là chúng ta đang từng bước cụ thể hóa chủ trương đó bằng cách tiếp cận phù hợp hơn với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, tạo niềm tin để doanh nghiệp và những người tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh có động lực chủ động sửa chữa sai lầm, khắc phục hậu quả và tiếp tục cống hiến" - Đại tá Đỗ Cảnh Thìn cho hay.

Đại tá Thìn lý giải, khi một người bị khởi tố, truy tố, những tổn thất không chỉ nằm ở hậu quả pháp lý mà còn tác động trực tiếp đến uy tín, danh dự, cơ hội nghề nghiệp, quan hệ với khách hàng, đối tác và tương lai của họ. Vì vậy, xử lý nghiêm minh trước hết phải là xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Toàn cảnh buổi hội thảo.

Nếu người cố ý thực hiện hành vi phạm tội rồi dùng tiền để tìm cách giảm nhẹ trách nhiệm thì không thể đánh đồng với người thành khẩn, tự giác khắc phục thiệt hại. Cách tiếp cận phải bảo đảm không tạo ra nhận thức sai lệch rằng cứ có tiền khắc phục là có thể tránh được trách nhiệm pháp lý.

Theo Đại tá Thìn, trong các vụ án kinh tế, yêu cầu quan trọng là kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm, thu hồi tài sản và hạn chế thiệt hại cho Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội. Việc khuyến khích người vi phạm tự nguyện khắc phục hậu quả có thể góp phần thực hiện hiệu quả những mục tiêu này, đồng thời hạn chế thiệt hại kép về kinh tế và nguồn lực con người.

Nghị quyết 37/2026 của Quốc hội góp phần khắc phục tâm lý "sợ sai"

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa cho biết đánh giá việc ban hành Nghị quyết 37/2026 của Quốc hội có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa phát biểu tại Hội thảo.

Theo Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, chính sách này nhằm khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp mạnh dạn thực hiện nhiệm vụ, đầu tư sản xuất, kinh doanh vì lợi ích chung. Những trường hợp trong quá trình thực hiện có sai sót, thậm chí gây thất thoát tài sản nhà nước nhưng không vụ lợi, tham nhũng, không có lỗi cố ý chủ quan và không gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cần được xem xét áp dụng cơ chế miễn trách nhiệm theo quy định.

Đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng thực tế thời gian qua, một bộ phận cán bộ có năng lực, trình độ cao vướng vòng lao lý do sai phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Điều này khiến nhiều người e ngại, né tránh trách nhiệm, dù biết công việc có lợi cho xã hội.

"Có làm thì có thể sai, không làm thì không sai. Vì vậy, nhiều người có tư duy thà không làm còn hơn làm rồi vướng vào pháp luật". - Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa cho biết.

Theo vị Đại biểu Quốc hội, Nghị quyết 37 sẽ góp phần khắc phục tâm lý này, tạo cơ chế để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Chính sách không chỉ hướng đến khu vực nhà nước mà còn áp dụng với doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước khi tham gia các hoạt động liên quan.