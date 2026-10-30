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HĐND tỉnh An Giang xem xét 28 dự thảo nghị quyết quan trọng

Thứ Sáu, 11:33, 30/10/2026
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VOV.VN - Sáng nay (30/10), Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang tổ chức kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung cấp thiết, quan trọng thuộc thẩm quyền. 

Theo đó, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh xem xét thông qua 28 dự thảo nghị quyết quan trọng, tập trung vào 3 nhóm vấn đề chủ yếu. 

Thứ nhất, xem xét điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026; phân bổ kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất; các cơ chế, chính sách về nhà ở xã hội, hạ tầng khu dân cư và một số nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai.

Đây đều là những nội dung có ý nghĩa thiết thực trong việc tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và đất đai; tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư, phát triển.

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Kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang.

Thứ hai, xem xét các chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; chế độ đối với nhân viên y tế ấp, khóm, khu phố; hỗ trợ hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, nhất là tại địa bàn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo; cùng các chính sách về giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa và phát triển thanh niên. 

Những chính sách này nhằm mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, củng cố hoạt động của các tổ chức ở cơ sở; đồng thời khuyến khích học tập, nghiên cứu, sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực và phát huy các giá trị văn hóa của tỉnh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Thứ ba, xem xét bãi bỏ một số nghị quyết không còn phù hợp; ban hành các quy định liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; đồng thời xem xét ban hành Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của HĐND tỉnh.

Các nội dung này nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy định của tỉnh, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan trong tiếp công dân, giải quyết những vấn đề người dân quan tâm; đồng thời đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh trong việc theo dõi, giám sát kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Đặc biệt, tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến đối với Đề án đề nghị công nhận Đặc khu Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt. Bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang cho rằng: “Đây là nội dung rất mới, được triển khai trên cơ sở Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, có hiệu lực từ ngày 1/10/2026. An Giang triển khai xây dựng đề án đề nghị công nhận Đặc khu Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt theo Luật Phát triển đô thị năm 2026 trình HĐND xem xét cho ý kiến là việc làm thể hiện tinh thần chủ động, quyết tâm nhằm sớm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách mới của Trung ương tại địa phương”. 

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Khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Sáng nay (5/12), HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 9, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và quyết định các vấn đề quan trọng khác của tỉnh. 

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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