Đắk Lắk diễn tập thực chiến nâng cao năng lực bảo đảm an ninh mạng

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các đội tham gia Chương trình diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng lần thứ nhất năm 2026 tỉnh Đắk Lắk đã chuẩn bị nghiêm túc, chủ động nghiên cứu, vận dụng kiến thức chuyên môn để phân tích, truy vết, xử lý các tình huống tấn công mạng; nhiều đội hoàn thành xuất sắc các nội dung diễn tập. Tuy nhiên, một số đơn vị vẫn còn hạn chế về kỹ năng phân tích dữ liệu, khai thác chứng cứ số, sử dụng công cụ chuyên dụng và xử lý các tình huống có độ phức tạp cao.

Chương trình nhằm nâng cao năng lực ứng phó với các nguy cơ mất an ninh mạng, bảo đảm an toàn cho hạ tầng số phục vụ tiến trình chuyển đổi số của địa phương.

Phát biểu bế mạc, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, trong bối cảnh tỉnh đang đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, công tác bảo đảm an ninh mạng không còn là nhiệm vụ riêng của lực lượng chuyên trách mà là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an ninh mạng gắn chặt với tiến trình chuyển đổi số.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho rằng, cuộc diễn tập đã giúp các cơ quan, đơn vị đánh giá thực chất năng lực bảo đảm an ninh mạng, rà soát quy trình phối hợp, phương án ứng cứu sự cố, đồng thời nhận diện rõ những điểm mạnh, hạn chế trong bảo vệ hệ thống thông tin, dữ liệu và bí mật nhà nước trên không gian mạng.

Nhấn mạnh yêu cầu trong thời gian tới, ông Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an ninh mạng, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn chặt với tiến trình chuyển đổi số.

Ban tổ chức trao giải cho các đội tham gia diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng,

“Giá trị lớn nhất của cuộc diễn tập hôm nay không chỉ ở kết quả thi đua, xếp hạng, mà quan trọng hơn là giúp chúng ta nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng thực hành, hoàn thiện quy trình phối hợp và tăng cường năng lực ứng phó với các nguy cơ, sự cố an ninh mạng trong thực tế. Xác định công tác bảo đảm an ninh mạng phải được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, gắn chặt với quá trình chuyển đổi số của tỉnh”, ông Lương Nguyễn Minh Triết nói.

Thủ tướng: Bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu VOV.VN - Chiều 3/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì làm việc với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan liên quan về Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số.