Đắk Lắk điều tra vụ phát hiện bộ xương người trên đồi đá

Trước đó, khoảng 11h40 ngày 13/7, Công an xã Ea H'Leo tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một bộ xương người tại khu vực rẫy của ông Đ.M.H., thuộc tiểu khu 19, gần bãi rác của xã. Ngay sau đó, lực lượng công an đã bảo vệ hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm, thu thập dấu vết phục vụ điều tra.

Vị trí phát hiện bộ xương nằm trên một đồi đá nhỏ, ít người qua lại, xung quanh là cây cối rậm rạp.

Theo ghi nhận ban đầu, vị trí phát hiện bộ xương nằm trên một đồi đá nhỏ, ít người qua lại, xung quanh là cây cối rậm rạp, giáp rẫy tiêu và vườn bạch đàn của người dân. Khu vực này có dấu hiệu từng xảy ra cháy thực bì.

Ông Y Thắng Ê Ban, Chủ tịch UBND xã Ea H'Leo cho biết, chính quyền đã thông báo rộng rãi để người dân nhận dạng nhưng đến nay chưa có ai đến nhận là người thân hoặc xác định được danh tính nạn nhân. Địa phương đang hoàn tất các thủ tục để tổ chức mai táng theo quy định nếu không xác định được thân nhân.

Hiện cơ quan công an tiếp tục giám định, xác minh danh tính nạn nhân và đề nghị người dân có thông tin về người mất tích hoặc liên quan vụ việc cung cấp cho cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra.