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Đâm chết cha vợ sau cuộc nhậu, con rể lĩnh án tù chung thân

Thứ Tư, 12:03, 01/07/2026
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VOV.VN - Mâu thuẫn với vợ về chuyện nuôi dạy con sau cuộc nhậu, Nguyễn Trần Phục Sinh đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến cha vợ tử vong. Mới đây, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo tù chung thân về tội "Giết người".

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trần Phục Sinh (1987, ngụ xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp) mức án tù chung thân về tội "Giết người".

Theo hồ sơ vụ án, tối ngày 08/8/2025, ông Nguyễn Văn Hoàng (SN 1964) tổ chức uống rượu cùng một số người thân tại nhà ở tổ 11, ấp 2, xã Mỹ Hiệp. Con rể Nguyễn Trần Phục Sinh cũng tham gia. Sau khi tan cuộc, Sinh xảy ra cự cãi với vợ là Nguyễn Thị Trúc Bông về việc chăm sóc, nuôi dạy con. Sinh đòi đưa con về nhà mẹ ruột ở phường Mỹ Trà nhưng vợ và cha vợ không đồng ý. Cho rằng ông Hoàng bênh vực vợ, Sinh bất ngờ bỏ vào nhà lấy con dao Thái Lan dài 21,5 cm rồi xông ra đâm liên tiếp nhiều nhát vào người ông Hoàng.

Dam chet cha vo sau cuoc nhau, con re linh an tu chung than hinh anh 1
Quang cảnh phiên tòa xét xử con rể giết cha vợ

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) điều trị. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Hoàng tử vong vào ngày 12/8/2025. Kết luận giám định xác định nạn nhân tử vong do sốc mất máu cấp, suy đa tạng và sốc nhiễm khuẩn trên nền đa vết thương do vật sắc nhọn gây thủng đa phủ tạng. Sau khi gây án, Nguyễn Trần Phục Sinh đến công an đầu thú, thành khẩn khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm tính mạng con người, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương. Dù bị cáo có tình tiết giảm nhẹ là đầu thú, thành khẩn khai báo và gia đình đã bồi thường một phần thiệt hại, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Trần Phục Sinh mức án tù chung thân.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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