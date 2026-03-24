Tòa tuyên 3 án chung thân đối với nhóm bị cáo lấy ma túy từ container đem bán

Thứ Ba, 12:44, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các bị cáo sử dụng một chiếc container cải tạo thành nhà tạm ở khu vực Bãi Rồng (Quốc Oai, TP Hà Nội) để chứa ma túy và súng đạn. Khi có khách đặt mua ma túy, các đối tượng sẽ lấy ma túy từ container đem giao cho khách.

Ngày 24/3, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử các bị cáo trong vụ án Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ vũ khí quân dụng.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1987, quê Phú Thọ); Nguyễn Quang Nam (SN 1995, Hà Nội); Ngô Viết Nhân (SN 1993, Đà Nẵng); Vương Chí Vui (SN 1999, Hà Nội) bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Riêng bị cáo Hà Ngọc Giang (SN 1981, Hà Nội) bị truy tố về hai tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ vũ khí quân dụng. 

toa tuyen 3 an chung than doi voi nhom bi cao lay ma tuy tu container dem ban hinh anh 1
Dẫn giải bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung.

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, đầu năm 2024, Hà Ngọc Giang mua và gia cố một chiếc container thành nhà tạm và đặt ở khu Bãi Rồng, xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội. Tháng 5/2024, Ngô Viết Nhân đến đây và làm công việc chăn nuôi gia súc cho Giang. Ở trong container chỉ có mình Giang. Còn Nhân chỉ được vào container khi Giang cho phép. 

Ở trong container, Giang chứa chấp một khẩu súng, trên tường có treo dao, kiếm, rìu. Ngoài ra còn có ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy.

Ngày 11/6/2024, do có quen biết từ trước nên bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung gọi cho Nhân qua ứng dụng Telegram, bảo Nhân lấy ma túy từ container của Giang để bán cho khách tên là H. thu về 400 triệu đồng. Nhân đồng ý, Nhung bảo sẽ có người đến đón Nhân để đi bán ma túy.

Sau đó, Nguyễn Quang Nam gọi cho Vương Chí Vui và bảo Vui xuống khu Bãi Rồng đón người đi bán ma túy. Thấy Vui đến, Nhân xác nhận là người của Nhung cử đến để đưa mình đi bán ma túy nên cầm theo một túi xách đen chứa ma túy rồi lên xe của Vui.

Tuy nhiên, khi đến địa điểm thì hai bị cáo mới chỉ kịp nhận tiền đặt cọc 100 triệu đồng, chưa kịp giao ma túy và nhận nốt 300 triệu đồng còn lại thì đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. 

Cơ quan công an tiếp tục kiểm tra chỗ ở của Nhung, Nam và Giang thì phát hiện thêm nhiều ma túy. Trong đó có 893,75 gram Methamphetamine (ma túy đá); 997 gram ma túy Ketamine; 36,2 gram ma túy MDMA... Riêng chỗ ở của Giang, nhà chức trách còn phát hiện thêm một khẩu súng quân dụng và hai viên đạn.

Theo cơ quan tố tụng, tổng khối lượng ma túy mà các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự là rất lớn. Ngoài ra, bị cáo Nhân khai nhận đã từng giao ma túy cho Nhung 1 lần trước đó vào khoảng sau Tết Nguyên đán 2024 nhưng không nhớ chính xác giao ở địa điểm nào, khối lượng là bao nhiêu.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chính sách quản lý độc quyền của Nhà nước về các chất ma túy, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội.

Do đó, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung; Nguyễn Quang Nam và Hà Ngọc Giang mức án Chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Riêng bị cáo Hà Ngọc Giang phải nhận thêm mức án 3 năm tù về tội Tàng trữ vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt cho bị cáo Hà Ngọc Giang là Chung thân. 

Hai bị cáo Ngô Viết Nhân và Vương Chí Vui có vai trò đồng phạm, cùng phải nhận mức án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trọng Phú/VOV.VN
Tag: tuyên án ma túy container bị cáo Hà Nội
Tin liên quan

Lào Cai đặt mục tiêu hoàn thành 100% xã, phường không ma túy năm 2026
Lào Cai đặt mục tiêu hoàn thành 100% xã, phường không ma túy năm 2026

VOV.VN - Mục tiêu này được đưa ra tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các giải pháp phấn đấu xây dựng 100% “xã, phường không ma túy” trong năm 2026 theo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.

Lào Cai đặt mục tiêu hoàn thành 100% xã, phường không ma túy năm 2026

Lào Cai đặt mục tiêu hoàn thành 100% xã, phường không ma túy năm 2026

VOV.VN - Mục tiêu này được đưa ra tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các giải pháp phấn đấu xây dựng 100% “xã, phường không ma túy” trong năm 2026 theo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.

Triệt phá tụ điểm ma túy tại phòng trọ, phát hiện đường dây cung cấp
Triệt phá tụ điểm ma túy tại phòng trọ, phát hiện đường dây cung cấp

Ngày 18/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an phường Tam Hiệp vừa triệt phá một tụ điểm ma túy tại phòng trọ và truy ra đường dây cung cấp ma tuý.

Triệt phá tụ điểm ma túy tại phòng trọ, phát hiện đường dây cung cấp

Triệt phá tụ điểm ma túy tại phòng trọ, phát hiện đường dây cung cấp

Ngày 18/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an phường Tam Hiệp vừa triệt phá một tụ điểm ma túy tại phòng trọ và truy ra đường dây cung cấp ma tuý.

Đà Nẵng triệt phá đường dây mua bán ma túy trên không gian mạng
Đà Nẵng triệt phá đường dây mua bán ma túy trên không gian mạng

VOV.VN - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Đà Nẵng vừa phát hiện nhiều trang, hội nhóm trên mạng xã hội và các nền tảng như WeedDaNang, WEEDCATSHOP, Blck, Rec420, Red Eyes Club, 420 Farmer, RedCat, BlackCat… và các tài khoản trên Telegram, WhatsApp, Facebook công khai chào bán ma túy với hàng trăm người tham gia.

Đà Nẵng triệt phá đường dây mua bán ma túy trên không gian mạng

Đà Nẵng triệt phá đường dây mua bán ma túy trên không gian mạng

VOV.VN - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Đà Nẵng vừa phát hiện nhiều trang, hội nhóm trên mạng xã hội và các nền tảng như WeedDaNang, WEEDCATSHOP, Blck, Rec420, Red Eyes Club, 420 Farmer, RedCat, BlackCat… và các tài khoản trên Telegram, WhatsApp, Facebook công khai chào bán ma túy với hàng trăm người tham gia.

