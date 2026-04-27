Đăng tin sai sự thật, 2 trường hợp ở Ninh Bình bị xử phạt

Thứ Hai, 15:13, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Qua rà soát trên không gian mạng, Công an các phường Yên Sơn và Nguyễn Uý (tỉnh Ninh Bình) đã phát hiện, xử lý 2 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận và uy tín của lực lượng Công an.

Ngày 27/4, Công an các phường Yên Sơn và Nguyễn Uý (tỉnh Ninh Bình) cho biết đã phát hiện, xử lý 2 trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên không gian mạng.

Cụ thể, qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Yên Sơn phát hiện tài khoản Facebook “N.V.Q” đăng tải, chia sẻ nhiều nội dung có dấu hiệu sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín lực lượng Công an. Qua xác minh, chủ tài khoản là ông N.V.Q (SN 1964, trú tại Tổ dân phố 9, phường Yên Sơn).

Công an phường Yên Sơn làm việc với ông N.V.Q
Công an phường Yên Sơn làm việc với ông N.V.Q

Tại cơ quan Công an, ông N.V.Q thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ quy định pháp luật, Công an phường Yên Sơn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng.

Cùng ngày, Công an phường Nguyễn Uý cũng phát hiện tài khoản Facebook của bà P.T.H (SN 1976, trú tại Tổ dân phố Thuỵ Sơn 1) chia sẻ bài viết có nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận và uy tín của lực lượng Công an nhân dân.

Công an phường Nguyễn Uý điều tra, xử lý hành vi vi phạm của bà P.T.H
Công an phường Nguyễn Uý điều tra, xử lý hành vi vi phạm của bà P.T.H

Làm việc với cơ quan chức năng, bà P.T.H thừa nhận vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ nội dung sai phạm và cam kết không tái diễn. Công an phường Nguyễn Uý đã ra quyết định xử phạt hành chính bà P.T.H số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín tổ chức, cá nhân.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, tránh vi phạm các quy định của pháp luật.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
