  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Xử phạt người đăng tin sai sự thật tại Mỹ Đức, Hà Nội

Thứ Năm, 14:05, 23/04/2026
VOV.VN - Ngày 23/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Mỹ Đức đã tiến hành xác minh, làm rõ và xử phạt một trường hợp sử dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật.

Theo đó, công dân N.T.T (sinh năm 1984, trú tại thôn Văn Giang, xã Mỹ Đức) đã sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân đăng tải nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau khi được cơ quan công an làm việc, N.T.T đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai phạm. Căn cứ quy định pháp luật, Công an xã Mỹ Đức đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp này.

xu phat nguoi dang tin sai su that tai my Duc, ha noi hinh anh 1
Công dân N.T.T tại trụ sở công an xã

Hành vi của N.T.T vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP và Nghị định 221/2025/NĐ-CP.

Theo quy định hiện hành, cá nhân vi phạm có thể bị phạt từ 5 – 10 triệu đồng, tổ chức vi phạm có thể bị phạt từ 10 – 20 triệu đồng.

Cơ quan chức năng cho biết, các hành vi sau đây đều có thể bị xử phạt khi sử dụng mạng xã hội khi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân, tổ chức; Đăng tải nội dung mê tín dị đoan, đồi trụy, trái thuần phong mỹ tục; Phát tán thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận, kích động bạo lực, tệ nạn xã hội; Thu thập, sử dụng thông tin cá nhân trái phép hoặc sai mục đích.

Các quy định này được nêu tại Điều 101 và Điều 102 của Nghị định 15/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, bình luận. Việc đăng tải nội dung sai sự thật không chỉ gây ảnh hưởng đến cộng đồng mà còn có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Khi phát hiện các hành vi vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được xử lý, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Cao Thắng/VOV.VN
Xử phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin sai sự thật về bầu cử Quốc hội khóa XVI
VOV.VN - Ngày 14/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Chương Dương đã ra quyết định xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tung tin lãnh đạo Hà Nội xin thôi chức để câu view, người đàn ông bị xử phạt
VOV.VN - Đăng tải thông tin chưa kiểm chứng về việc lãnh đạo UBND TP Hà Nội xin thôi chức vụ để câu tương tác trên mạng xã hội, một người đàn ông tại Hà Nội đã bị Công an TP Hà Nội xử phạt hành chính 5 triệu đồng.

