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Đảng viên giao dịch trái phép tiền mã hóa có thể bị khai trừ Đảng

Thứ Tư, 07:10, 09/09/2026
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VOV.VN - Kể từ ngày 17/8/2026, Đảng viên thực hiện các giao dịch trái phép đối với tài sản số, tiền mã hóa có thể sẽ bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng, theo Quy định 212-QĐ/TW mới ban hành.

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định 212-QĐ/TW ngày 17/8/2026, quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Trong Quy định này, có nhiều điểm liên quan đến tài sản số, tiền mã hóa và các hình thức kỷ luật với đảng viên vi phạm.

Cụ thể, theo điểm g, khoản 3, Điều 42 Quy định 212-QĐ/TW, Đảng viên thực hiện trên không gian mạng hành vi làm giả, lưu hành, trộm cắp, mua bán, thu thập hoặc trao đổi trái phép thông tin thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, tài sản mã hóa, tài sản số của người khác thì bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ.

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(Ảnh minh họa)

Tại khoản 3 Điều 42 còn quy định khai trừ đối với Đảng viên phát hành, cung cấp hoặc sử dụng trái phép các phương tiện thanh toán; giả mạo giấy tờ của cơ quan, tổ chức. Đảng viên cho mượn, cho thuê, mở hộ tài khoản ngân hàng, thông tin thẻ ngân hàng hoặc các loại ví điện tử để người khác sử dụng vào mục đích bất hợp pháp cũng thuộc trường hợp bị khai trừ.

Một hành vi mới khác được quy định tại điểm i khoản 3 Điều 42 là trực tiếp tham gia hoặc vận động, lôi kéo người khác tham gia hoạt động kinh doanh đa cấp chưa được cấp phép hoặc các sàn giao dịch tài chính, tiền ảo trái quy định của pháp luật. Hình thức kỷ luật được áp dụng đối với các hành vi này là khai trừ.

Có thể thấy, Quy định 212-QĐ/TW đã mở rộng phạm vi kỷ luật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng sang những hoạt động phát sinh trên không gian mạng, bao gồm tài sản mã hóa, tài sản số, ví điện tử và sàn giao dịch tiền ảo. Các hành vi được quy định tại khoản 3 Điều 42 thuộc nhóm bị khai trừ mà không phụ thuộc vào điều kiện đã bị kỷ luật trước đó hoặc phải gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Võ Nam/VOV.VN
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