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Thua lỗ tiền ảo, bác sĩ lĩnh 11 năm tù vì trộm cắp hơn 5 tỷ đồng

Thứ Ba, 17:28, 28/07/2026
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VOV.VN - Ngày 28/7, Tòa án nhân dân khu vực 1 Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Duy Nhật, sinh năm 1996, trú phường Thanh Thủy, thành phố Huế về tội "Trộm cắp tài sản". Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 11 năm tù.

Theo cáo trạng, Nguyễn Duy Nhật là bác sĩ công tác tại Khoa Đột quỵ, Bệnh viện Trung ương Huế. Do đầu tư vào thị trường tiền ảo (Crypto) bị thua lỗ, bị cáo lâm vào cảnh nợ nần, vay tiền của nhiều người nhưng mất khả năng chi trả.

Để có tiền trả nợ, tiếp tục đầu tư và chi tiêu cá nhân, từ tháng 6/2025 - 7/2025, Nguyễn Duy Nhật đã nhiều lần lén lút đột nhập các tiệm vàng trên địa bàn thành phố Huế để trộm cắp tài sản. Cụ thể, ngày 13/6/2025, bị cáo đột nhập tiệm vàng Kim Liên Chinh tại chợ Dạ Lê, phường Thanh Thủy, lấy trộm 12 nhẫn vàng tây cùng nhiều trang sức bạc, bán được 44 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 10/7/2025, Nhật đột nhập tiệm vàng Kim Châu Lam tại chợ Thần Phù, phường Hương Thủy, lấy 7 dây chuyền vàng tây và nhiều trang sức bạc, bán được 65 triệu đồng.

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Bị cáo Nguyễn Duy Nhật tại phiên tòa

Đến ngày 21/7/2025, Nguyễn Duy Nhật tiếp tục thực hiện vụ trộm lớn tại tiệm vàng Thành 41, ki-ốt số 10 chợ Cống, phường Vỹ Dạ. Lợi dụng sơ hở của chủ tiệm, bị cáo lấy khoảng 700 mẫu trang sức bằng vàng và vàng trắng các loại của vợ chồng anh Hồ Hải Ký và chị Phạm Thị Diệu Huyền, với tổng giá trị hơn 4,9 tỷ đồng.

Sau khi gây án, bị cáo mang các loại trang sức vàng đến một tiệm vàng tại tỉnh Quảng Trị bán được 286 triệu đồng thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Theo cơ quan tố tụng, tổng giá trị tài sản Nguyễn Duy Nhật chiếm đoạt qua ba vụ trộm là hơn 5 tỷ đồng. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Quá trình điều tra, Nguyễn Duy Nhật còn tự khai nhận thêm hai vụ trộm trước đó, giúp cơ quan điều tra làm rõ toàn bộ vụ án.

Hội đồng xét xử xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ như bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt, từng được Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện Trung ương Huế và Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Huế tặng Giấy khen vì có thành tích trong công tác và phong trào thanh niên; nhiều năm đạt danh hiệu học sinh giỏi, tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Ngoài ra, gia đình bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho các bị hại, một số bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với bị cáo.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, tính chất, mức độ hành vi phạm tội cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Duy Nhật 11 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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