Đánh bạc ngay tại nhà, 6 người bị tóm gọn

Theo đó, khoảng 15h ngày 30/3/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Tổ công tác Công an xã Yên Bài đã phát hiện, bắt quả tang một nhóm đối tượng đang tụ tập đánh bạc tại nhà bà P.T.X (SN 1965) ở thôn Muồng Cháu.

Các đối tượng tại trụ sở công an

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 6 đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức chơi “liêng” được thua bằng tiền. Tang vật thu giữ gồm số tiền gần 6 triệu đồng cùng nhiều vật dụng liên quan.

Danh tính các đối tượng gồm: L.T.D (SN 1970), N.T.K.T (SN 1986), P.T.X (SN 1965), N.T.N (SN 1965), N.T.Đ (SN 1968) và Đ.V.T (SN 1987), đều trú tại xã Yên Bài.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, thu giữ toàn bộ tang vật và đưa các đối tượng về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.