Đánh đập con 7 tuổi vì bán vé số không đủ tiền, người cha bị tuyên phạt 3 năm tù

Sau khi vợ rời khỏi gia đình do mâu thuẫn, Hoàng nuôi dưỡng 3 con và đưa mẹ ruột là bà P về sống chung để phụ giúp chăm sóc các cháu. Đến tháng 7/2025, Hoàng thuê phòng trọ tại khu phố 1, phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp. Hằng ngày Hoàng lấy vé số giao cho các con cùng bà P đi bán dạo mưu sinh.

Phiên tòa xét xử bị cáo về hành vi hành hạ, ngược đãi con ruột

Dù cháu N.P.M.P mới hơn 7 tuổi nhưng khi bán vé số không đủ số tiền quy định cũng bị chính cha ruột của mình dùng tay, chân và các vật dụng trong nhà đánh đập nhiều lần. Đến chiều ngày 2/9/2025, do mang tiền bán vé số về không đủ, cháu P bị Hoàng đánh gây thương tích (kết quả giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu là 7%).

Sợ hãi, chiều ngày 4/9/2025, cháu P không dám trở về nhà mà lang thang rồi vào ngủ tạm dưới cầu thang Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy (tỉnh Đồng Tháp). Sau đó, Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy đã kịp thời thông báo sự việc đến Công an phường Cai Lậy để phối hợp xác minh. Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Văn Hoàng đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Xét thấy hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, tâm lý và sự phát triển bình thường của trẻ em - đối tượng được pháp luật đặc biệt bảo vệ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Hoàng mức án 3 năm tù giam.