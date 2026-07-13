Giám đốc công ty sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả bị đề nghị 23-26 năm tù

Ngày 13/7, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử các bị cáo vụ án sản xuất 67 loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả, với tổng số gần 13 triệu sản phẩm, xảy ra tại Công ty Herbitech.

Ở phần luận tội, đại diện VKSND TP Hà Nội đề nghị tòa án xử phạt Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty Herbitech từ 10-11 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; 8-9 năm tù cho tội “Vi phạm quy định về toán gây hậu quả nghiêm trọng” và 5-6 năm tù về tội “Rửa tiền”.

Phạm Vũ Khiêm tại phiên tòa. (Ảnh: Trọng Phú)

Bị cáo Khiêm bị đề nghị mức án tổng hợp từ 23 đến 26 năm tù do bị xác định là chủ mưu, cầm đầu trong đường dây sản xuất thực phẩm giả cho người già, trẻ em.

Vợ của Khiêm là bị cáo Trần Thị Huệ, quản lý, điều hành Công ty Herbitech, bị đề nghị từ 6 -7 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và 5 - 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về toán gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hợp từ 11-13 năm tù.

Viện kiểm sát cũng đề nghị tòa phạt 17 bị cáo còn lại, đều là nhân viên Công ty Herbitech mức án từ 15 tháng án treo đến 6 năm tù về một trong các tội danh nêu trên.

Theo cáo buộc, Khiêm phạm tội vì mục đích vụ lợi, tăng lợi nhuận. Các bị cáo là người quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp đã lợi dụng vị trí, quyền hạn của tổ chức để chỉ đạo sản xuất, buôn bán hàng giả, che giấu doanh thu, hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp.

Từ năm 2018 đến tháng 4/2025, Phạm Vũ Khiêm là người trực tiếp điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Herbitech.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: Trọng Phú)

Vì mục đích tăng lợi nhuận, Khiêm chỉ đạo tổ chức sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo hình thức gia công, sản xuất theo đơn đặt hàng nhưng không đúng hồ sơ công bố sản phẩm.

Bị cáo cho thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu nhằm cắt giảm chi phí. Từ tháng 4/2020-4/2025, Công ty Herbitech đã sản xuất 67 loại sản phẩm giả với tổng số gần 13 triệu sản phẩm (lọ, chai, ống, hộp, viên) bán cho khách hàng, có tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.

Giám đốc Công ty Herbitech còn chỉ đạo bộ phận kế toán lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách tài chính. Trong đó, sổ nội bộ phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí thực tế, còn sổ sách phục vụ kê khai thuế chỉ ghi nhận một phần doanh thu có hóa đơn nhằm che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế.

Từ năm 2018-2024, Công ty Herbitech có tổng doanh thu bán hàng thực tế là hơn 335 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu khai thuế là hơn 145 tỷ đồng và doanh thu bỏ ngoài sổ sách không kê khai nộp thuế là hơn 190 tỷ đồng.

Hành vi trên của bị cáo gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 55 tỷ đồng.