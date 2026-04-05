Đánh gục người can ngăn sau va chạm giao thông ở TP.HCM

Chủ Nhật, 16:54, 05/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chỉ từ một va chạm nhỏ trong hẻm, người đàn ông đội mũ bảo hiểm đỏ không chỉ hành hung nam sinh mà còn đánh bất tỉnh một người dân khác khi anh này can ngăn, sau đó bỏ mặc nạn nhân tại hiện trường.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 4/4 tại một con hẻm thuộc phường Dĩ An, TP.HCM (trước là TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Theo hình ảnh từ camera an ninh và điều tra ban đầu, một người đàn ông đội mũ bảo hiểm màu đỏ đang di chuyển trong hẻm thì xảy ra va chạm với một nam sinh chạy hướng ngược lại.

Người đàn ông đội mũ đỏ va chạm với nam sinh
Người đàn ông đội mũ đỏ va chạm với nam sinh 

Cú va chạm khiến cả hai ngã xuống đường, không ai bị thương tích nặng tại thời điểm đó. Tuy nhiên, người đàn ông đã hùng hổ tiến tới, liên tục lớn tiếng và đe dọa nam sinh.

Chứng kiến sự việc, một nam thanh niên mặc áo thun trắng gần đó đã chạy ra với ý định can ngăn, hòa giải. Thế nhưng, một lúc sau, đối tượng đội mũ bảo hiểm đỏ bất ngờ lao vào đánh tới tấp nam thanh niên này.

Hậu quả, thanh niên mặc áo trắng bị thương tích, bất tỉnh tại chỗ. Không dừng lại, gã đàn ông quay sang tiếp tục hành hung nam sinh khiến em bị thương, rồi thản nhiên bỏ lại xe máy tại hiện trường và rời đi.

Người đàn ông đội mũ bảo hiểm màu đỏ đánh người can ngăn sau va chạm giao thông
Người đàn ông đội mũ bảo hiểm màu đỏ đánh người can ngăn sau va chạm giao thông 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân xung quanh nhanh chóng đưa hai nạn nhân đi cấp cứu. Đoạn video ghi lại toàn bộ hành vi của đối tượng được chia sẻ lên mạng xã hội, khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Theo cơ quan chức năng phường Dĩ An, công an phường đã tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng và những người liên quan để khẩn trương điều tra, làm rõ danh tính đối tượng nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Video cảnh người đàn ông hành hung người đứng ra can ngăn 
Thiên Lý-CTV Ánh Tuyết/VOV-TP.HCM
Tag: Va chạm giao thông can ngăn hành hung
Tin liên quan

Khởi tố người đàn ông hành hung phụ nữ sau va chạm giao thông
Tài xế xe máy ở Bình Dương hành hung, đập phá ô tô sau va chạm giao thông nhẹ
Tây Ninh: Kẻ hành hung bé gái sau va chạm giao thông bị phạt 2,5 triệu đồng
