Danh tính đối tượng bắt cóc bé trai 2 tuổi ở TP Bắc Ninh

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh này đã phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang tìm thấy đối tượng Nguyễn Thị Thu (SN 1988, trú ở tổ 5 phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, hiện đang ở xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên quang), là đối tượng bắt cóc cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi ở Khúc Xuyên TP Bắc Ninh) đưa về nhà tại tỉnh Tuyên Quang.

Cháu Nguyễn Cao Gia Bảo đã được tìm thấy an toàn

"Lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đã chia 2 mũi, một mũi truy tìm về phòng trọ của người phụ nữ nghi vấn trên ở phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh và thu được chứng minh thư của người đàn bà này cùng bộ quần áo của cháu bé (đối tượng thay quần áo cho cháu bé để ngụy trang). Song song với đó, một mũi nghiệp vụ phối với với công an tỉnh Tuyên Quang đã vào nhà người phụ nữ này và tìm được cháu bé", lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin.

Khi phát hiện, đối tượng Thu khai nhận, vào khoảng 3h sáng 22/8, đã chở cháu bé về nhà ở Tuyên Quang. Hiện công an Bắc Ninh phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang tạm giữ người phụ nữ này, làm các thủ tục bàn giao cháu bé cho gia đình.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành các thủ tục giải quyết theo quy định./.