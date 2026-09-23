Đề nghị khai trừ Đảng 7 cán bộ phường ở Đà Nẵng bị công an khởi tố vì nhận hối lộ

Chiều nay (23/9), UBND phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng có thông cáo báo chí về việc chỉ đạo xử lý vụ việc liên quan công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường. Theo đó, đề nghị làm thủ tục khai trừ đảng 7 cán bộ phường vừa bị Công an khởi tố vì nhận hối lộ để bỏ qua các trường hợp xây dựng trái phép.

Lãnh đạo Đảng ủy - UBND phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy phường tiến hành các thủ tục khai trừ Đảng đối với 7 đảng viên trong số 8 viên chức, người lao động bị khởi tố, bắt tạm giam và tạm đình chỉ công tác. Cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy phường thành lập Đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra, xem xét và xử lý kỷ luật đối với các tổ chức đảng, đảng viên liên quan. Đồng thời, chỉ đạo xem xét trách nhiệm các tập thể lãnh đạo và cá nhân các cơ quan, đơn vị liên quan được phân công phụ trách lĩnh vực trật tự đô thị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý để xảy ra sai phạm thuộc lĩnh vực phụ trách.

Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án về các hành vi “Đưa, nhận, môi giới hối lộ”; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”

Lãnh đạo Đảng ủy - UBND phường Hòa Khánh khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không bao che, không né tránh trách nhiệm; bảo đảm nguyên tắc mọi tổ chức, cá nhân liên quan đều được xem xét, xử lý khách quan, theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố 8 cán bộ Tổ Trật tự đô thị phường Hòa Khánh về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng để bỏ qua hoặc không xử phạt các công trình xây dựng, sửa chữa trái phép. 5 đối tượng bị khởi tố do có hành vi làm giả hồ sơ, đưa và môi giới hối lộ nhằm hợp thức hóa việc xây dựng nhà trái phép, đồng thời được cấp điện, cấp nước không đúng quy định.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố 4 đối tượng là cán bộ lãnh đạo, nhân viên Điện lực và Xí nghiệp cấp nước khu vực 4 Đà Nẵng về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hối lộ, ưu tiên giải quyết thủ tục cấp điện, cấp nước cho hàng trăm trường hợp không đủ điều kiện.Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi, vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.