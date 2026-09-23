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Khởi tố nhiều cán bộ phường ở Đà Nẵng nhận hối lộ

Thứ Tư, 20:41, 23/09/2026
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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án về các hành vi “Đưa, nhận, môi giới hối lộ”; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 8 cán bộ Tổ Trật tự đô thị phường về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng để bỏ qua hoặc không xử phạt các công trình xây dựng, sửa chữa trái phép. 5 đối tượng bị khởi tố do có hành vi làm giả hồ sơ, đưa và môi giới hối lộ nhằm hợp thức hóa việc xây dựng nhà trái phép, đồng thời được cấp điện, cấp nước không đúng quy định.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố 4 đối tượng là cán bộ lãnh đạo, nhân viên Điện lực và Xí nghiệp cấp nước khu vực 4 Đà Nẵng về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hối lộ, ưu tiên giải quyết thủ tục cấp điện, cấp nước cho hàng trăm trường hợp không đủ điều kiện.

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Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án về các hành vi “Đưa, nhận, môi giới hối lộ”; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”

Các vụ án cho thấy, một số thủ tục liên quan trực tiếp dân sinh đã bị lợi dụng để vòi vĩnh, nhận tiền, làm giả hồ sơ, môi giới và đưa hối lộ. Dù số tiền trong từng trường hợp có thể không lớn, nhưng việc vi phạm diễn ra nhiều lần, kéo dài đã gây phiền hà, bức xúc, tác động đến kỷ cương đô thị và trật tự an toàn xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi, vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

 

CTV Đức Lâm/VOV-Miền Trung
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