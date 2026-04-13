Đề nghị truy tố kẻ giả danh cán bộ công an lừa "bán xe thanh lý"

Thứ Hai, 17:59, 13/04/2026
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3, tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố bị can Lê Minh Hiển (SN 1969, ngụ phường Tân Định, TP.HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, Lê Minh Hiển là đối tượng đã có 3 tiền án cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do không có nghề nghiệp ổn định và cần tiền tiêu xài, Hiển đã nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách đánh vào tâm lý muốn mua xe thanh lý giá rẻ của người dân.

Đối tượng Lê Minh Hiển 

Để thực hiện hành vi, Hiển sử dụng tên giả là Hoàng Minh, tự xưng là cán bộ đang công tác tại Chi nhánh Phương Nam thuộc Công ty TNHH MTV 19/5 (Bộ Công an). Hiển tung tin giả về việc đơn vị này đang có đợt thanh lý, hóa giá các loại xe mô tô với giá ưu đãi.

Tin tưởng vào thông tin và danh nghĩa giả mà Hiển đưa ra, 3 bị hại gồm bà Tr. Th. Ng. Q. (SN 1970, ngụ xã Trị An, Đồng Nai), ông Ph. V. K. (SN 1970, ngụ phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa) và ông V. V. H. (SN 1977, ngụ phường Phước Tân, TP. Biên Hòa) đã chuyển cho Hiển tổng số tiền là 87,8 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, đối tượng đã cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền để tiêu xài cá nhân rồi bỏ trốn. Biết không thể thoát khỏi sự truy xét của pháp luật, Lê Minh Hiển đã đến Công an phường Tân Định, TP.HCM (trước là Quận 1, TP.HCM) đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Qua vụ việc này, Cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai đưa ra những cảnh báo để người dân phòng tránh các thủ đoạn tương tự. Về quy trình thanh lý, cơ quan công an không thực hiện việc thanh lý phương tiện thông qua mạng xã hội hoặc giao dịch cá nhân. Mọi hoạt động thanh lý tài sản đều được thực hiện theo quy định pháp luật, công khai và minh bạch qua các đơn vị có thẩm quyền.

Người dân tuyệt đối không tin vào các thông tin "bán xe thanh lý giá rẻ" không rõ nguồn gốc. Không thực hiện chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước cho các đối tượng khi chưa xác minh được danh tính và tính pháp lý của giao dịch.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ và xử lý theo quy định.

Thiên Lý-CTV Việt Anh/VOV - TP.HCM
“Nữ quái” giả danh công an, dựng kịch bản “chạy án” chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đon vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Nguyễn Quỳnh Như (sinh năm 1995, trú phường Hải Châu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

"Công an dỏm" lừa học sinh tự nhắn tin yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu đồng

VOV.VN - Công an phường Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh vừa hỗ trợ gia đình tìm thấy cháu học sinh bị "công an dỏm" lừa đi từ Quảng Ninh sang Hải Phòng, đồng thời ngăn chặn vụ lừa đảo đối với gia đình học sinh.

Lộ diện "công an" dỏm sau màn kiểm tra nồng độ cồn ở Bình Dương

VOV.VN - Ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Tố (SN 1991, quê Hà Tĩnh) để điều tra làm rõ hành vi “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

