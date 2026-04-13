Đề nghị truy tố kẻ giả danh cán bộ công an lừa "bán xe thanh lý"

Theo hồ sơ vụ án, Lê Minh Hiển là đối tượng đã có 3 tiền án cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do không có nghề nghiệp ổn định và cần tiền tiêu xài, Hiển đã nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách đánh vào tâm lý muốn mua xe thanh lý giá rẻ của người dân.

Đối tượng Lê Minh Hiển

Để thực hiện hành vi, Hiển sử dụng tên giả là Hoàng Minh, tự xưng là cán bộ đang công tác tại Chi nhánh Phương Nam thuộc Công ty TNHH MTV 19/5 (Bộ Công an). Hiển tung tin giả về việc đơn vị này đang có đợt thanh lý, hóa giá các loại xe mô tô với giá ưu đãi.

Tin tưởng vào thông tin và danh nghĩa giả mà Hiển đưa ra, 3 bị hại gồm bà Tr. Th. Ng. Q. (SN 1970, ngụ xã Trị An, Đồng Nai), ông Ph. V. K. (SN 1970, ngụ phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa) và ông V. V. H. (SN 1977, ngụ phường Phước Tân, TP. Biên Hòa) đã chuyển cho Hiển tổng số tiền là 87,8 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, đối tượng đã cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền để tiêu xài cá nhân rồi bỏ trốn. Biết không thể thoát khỏi sự truy xét của pháp luật, Lê Minh Hiển đã đến Công an phường Tân Định, TP.HCM (trước là Quận 1, TP.HCM) đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Qua vụ việc này, Cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai đưa ra những cảnh báo để người dân phòng tránh các thủ đoạn tương tự. Về quy trình thanh lý, cơ quan công an không thực hiện việc thanh lý phương tiện thông qua mạng xã hội hoặc giao dịch cá nhân. Mọi hoạt động thanh lý tài sản đều được thực hiện theo quy định pháp luật, công khai và minh bạch qua các đơn vị có thẩm quyền.

Người dân tuyệt đối không tin vào các thông tin "bán xe thanh lý giá rẻ" không rõ nguồn gốc. Không thực hiện chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước cho các đối tượng khi chưa xác minh được danh tính và tính pháp lý của giao dịch.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ và xử lý theo quy định.