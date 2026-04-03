“Nữ quái” giả danh công an, dựng kịch bản “chạy án” chiếm đoạt tài sản

Thứ Sáu, 09:28, 03/04/2026
VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đon vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Nguyễn Quỳnh Như (sinh năm 1995, trú phường Hải Châu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra xác định, do thiếu tiền tiêu xài, Như nảy sinh ý định lợi dụng mối quan hệ thân thiết với bị hại để thực hiện hành vi lừa đảo. Người phụ nữ này sử dụng tài khoản mạng xã hội Zalo, tạo dựng các nhân vật không có thật, giả danh cơ quan công an nhắn tin cho bị hại rằng Như bị bắt vì liên quan đến tội phạm ma túy, bị hại chính là đồng phạm vì từng cho Như mượn tiền.

nu quai gia danh cong an, dung kich ban chay an chiem doat tai san hinh anh 1
Lê Nguyễn Quỳnh Như bị khởi tố. (Ảnh: C.A)

Đánh vào tâm lý lo sợ và thiếu hiểu biết của bị hại, Lê Nguyễn Quỳnh Như liên tục yêu cầu chuyển tiền để “chạy án”, qua đó chiếm đoạt ít nhất 415,5 triệu đồng. Bị yêu cầu chuyển tiền nhiều lần, bị hại bắt đầu nghi ngờ và trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khẩn trương vào cuộc, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi của Lê Nguyễn Quỳnh Như. Tại cơ quan điều tra, người này thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo Công an TP Đà Nẵng, vụ việc trên là lời cảnh báo mạnh mẽ về thủ đoạn giả danh cơ quan công an, tạo dựng tình huống khẩn cấp nhằm gây áp lực tâm lý để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin các cuộc gọi, tin nhắn yêu cầu chuyển tiền “chạy án”, “giải quyết vụ việc”. Cơ quan công an không làm việc qua mạng xã hội và không yêu cầu chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần bình tĩnh, kiểm chứng thông tin và kịp thời báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý, góp phần bảo vệ tài sản và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thanh Ba/VTC News
Tag: chiếm đoạt tài sản giả danh công an nữ quái công an TP. Đà Nẵng
Truy tìm gấp đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại Hà Nội
Truy tìm gấp đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, đang tiến hành xác minh đơn tố giác liên quan đến hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với Nguyễn Văn Khang (sinh năm 1995; thường trú tại xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội).

Tạm giam đối tượng chiếm đoạt gần 550 triệu đồng bằng thủ đoạn đổi ngoại tệ
Tạm giam đối tượng chiếm đoạt gần 550 triệu đồng bằng thủ đoạn đổi ngoại tệ

VOV.VN - Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị người dân đã chuyển tiền cho đối tượng Nguyễn Gia Hoàng, trú xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) liên hệ cơ quan chức năng để được giải quyết.

Cần Thơ: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng
Cần Thơ: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 31/3, công an thành phố Cần Thơ thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Thanh Hùng (SN 1985), trú tại xã Hỏa Lựu, thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

