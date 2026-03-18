Đề nghị truy tố Mr Pips Phó Đức Nam và 74 bị can

Thứ Tư, 11:52, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phó Đức Nam (SN 1994, tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (SN 1990, tức Mr Hunter) và nhiều bị can vừa bị đề nghị truy tố trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền có quy mô lớn.

Công an TP Hà Nội vừa ban hành bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips; SN 1994, TP.HCM, nguyên quán phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh); Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, Hưng Yên) và 73 bị can khác trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền gây xôn xao dư luận. 

Trong vụ án này, Mr Pips Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về hai tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. 

Mr Pips Phó Đức Nam và khối tài sản lớn thu được trong vụ án.

Theo kết luận điều tra, năm 2018, Phó Đức Nam quen biết với Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Sau đó, Nam và Uran bàn bạc, thống nhất việc tạo lập, quản lý các trang web (kết nối với các ứng dụng giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế). Các đối tượng tạo lập web có tên tiếng Anh giống với các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế để lừa đảo khách hàng.

Sau đó, Nam chỉ đạo nhân viên mạo danh là nhân viên của sàn chứng khoán quốc tế, dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền để đầu tư chứng khoán. Các trang web này không có tính năng đối ứng ra thị trường chứng khoán quốc tế mà thực chất do Nam điều hành, khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng số tiền đó.

Tại Việt Nam, Nam và Ngọ thuê văn phòng, nhân viên để tạo lập và trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh. Các sàn này núp bóng dưới danh nghĩa công ty, hoạt động về lĩnh vực tư vấn, môi giới chứng khoán để dụ dỗ nhiều bị hại tham gia vào "sàn ảo" của Nam.

Để thực hiện hành vi, Nam chỉ đạo bộ phận marketing mở 85 công ty "ma", trong đó chia ra rất nhiều bộ phận như chăm sóc khách hàng, marketing, bộ phận support... Các đối tượng đã dụ dỗ được rất nhiều khách hàng trong 41 vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Theo kết luận điều tra, tổng tiền các bị hại đã nạp vào sàn lên tới hơn 59 tỷ đồng; tổng số tiền các bị hại bị chiếm đoạt là hơn 55,8 tỷ đồng.

 

Trọng Phú/VOV.VN
Bị can "Mr Pips" sở hữu bất động sản tại 5 quốc gia

VOV.VN - Mở rộng điều tra, Công an Thành phố (TP) Hà Nội xác định Phó Đức Nam (tức "Mr Pips") sở hữu bất động sản tại nhiều quốc gia như: Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia, Campuchia...

Đàn em của Mr Pips lĩnh án 18 năm tù vì lập sàn giao dịch "ma" lừa hơn 11 tỷ đồng

VOV.VN - Các bị cáo khiến khách hàng nhầm tưởng rằng đang giao dịch trên thị trường chứng khoán quốc tế. Nhưng thực tế, tiền đầu tư của khách hàng lại đổ vào các sàn giao dịch "ma" do nhóm này lập để chiếm đoạt tài sản, tổng cộng hơn 11 tỷ đồng.

Nóng 24h: Diễn biến mới vụ triệt phá đường dây lừa đảo Mr Pips

VOV.VN - Đối tượng Ngô Thị Thêu (SN 1995, bị truy nã trong đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam - Mr Pips cầm đầu) vừa được dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam.

