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Đề nghị truy tố tài xế lấn làn tông tử vong nữ sinh lớp 9 ở Vĩnh Long

Thứ Bảy, 17:26, 25/07/2026
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VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Văn Bảo Trung về hành vi vi phạm quy định giao thông gây tai nạn làm nữ sinh lớp 9 tử vong. Liên quan vụ việc, 6 cựu cán bộ Công an và Viện kiểm sát huyện Trà Ôn cũng đã bị khởi tố do sai phạm trong xử lý ban đầu.

Ngày 25/7, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đã ban hành kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND khu vực 4 đề nghị truy tố đối với Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ tỉnh Vĩnh Long) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo Cơ quan CSĐT, vụ tai nạn xảy ra tại xã Vĩnh Xuân (huyện Trà Ôn, nay là xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long) vào ngày 4/9/2024, khiến Nguyễn Ngọc Bảo Trân (nữ sinh lớp 9) tử vong. Qua điều tra xác định, Nguyễn Văn Bảo Trung là tài xế điều khiển xe ôtô vượt một xe ôtô khác đang di chuyển dừng vào lề nên đã lấn sang lề trái là nguyên nhân chính gây tai nạn khiến nữ sinh tử vong.

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Hiện trường vụ tai nạn năm 2024 khiến nữ sinh tử vong

Ngày 7/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015. Cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can, do điều kiện sức khỏe của bị can đang điều trị bệnh.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng kết luận có bệnh lý tâm thần, mất trí trong các bệnh lý đặc biệt khác nên cơ quan điều tra quyết định tạm đình chỉ điều tra để điều trị bệnh cho bị can. Sau thời gian chữa bệnh, căn cứ kết quả điều trị, có thể tiến hành trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị can. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã trưng cầu giám định tại Viện Pháp Y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Theo kết luận của Viện Pháp Y tâm thần Trung ương Biên Hòa ngày 8/7 vừa qua, Nguyễn Văn Bảo Trung bị bệnh mất trí sau chấn thương sọ não (mức độ nhẹ). Đối tượng hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Căn cứ kết luận nêu trên, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang VKSND đề nghị truy tố đối với bị can.

Liên quan đến việc không khởi tố vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh tử vong  ở Vĩnh Long, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố 6 cựu cán bộ Công an, Viện kiểm sát huyện Trà Ôn (cũ) có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, chỉ đạo xử lý vụ tai nạn giao thông trên.

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Cơ quan điều tra VKSND tối cao tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can Lê Quốc Việt. Ảnh: Cơ quan điều tra VKSND tối cao

Các bị can gồm: ông Huỳnh Minh Trung (cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ; ông Nguyễn Hoàng Văn (cựu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn); ông Lê Quốc Việt (cựu Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn), ông Nguyễn Quốc Khanh (cựu điều tra viên của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn), bà Phan Thị Trúc Ly (cựu Phó viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn), ông Lê Phong Cảnh (cựu kiểm sát viên Viện KSND huyện Trà Ôn).

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
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