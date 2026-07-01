Đề xuất bỏ cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao

Trong dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) quy định về nguyên tắc tổ chức điều tra hình sự; tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan điều tra; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; Điều tra viên và các chức danh khác trong điều tra hình sự; quan hệ phân công, phối hợp và kiểm soát trong hoạt động điều tra hình sự; bảo đảm điều kiện cho hoạt động điều tra hình sự và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan...

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao thi hành lệnh khởi tố cựu kiểm sát viên Lê Thị Hồng Nhung (áo trắng) về tội "Làm sai lệch hồ sơ vụ án", diễn ra vào tháng 6/2026. (Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp)

Dự thảo đề xuất giữ nguyên cơ quan an ninh điều tra, cảnh sát điều tra Bộ Công an và công an tỉnh, thành phố. Căn cứ vào cơ cấu tổ chức, Bộ trưởng Công an quy định về tổ chức bộ máy các cơ quan điều tra của công an nhân dân.

Trong Quân đội nhân dân, dự kiến giữ nguyên cơ quan an ninh điều tra, điều tra hình sự Bộ Quốc phòng và quân khu, tương đương; cơ quan điều tra hình sự khu vực.

Dự thảo đề xuất không quy định Cơ quan điều tra VKSND Tối cao; chuyển thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao sang Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Theo quy định hiện hành, một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao và VKS Quân sự trung ương là điều tra tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm về tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp. Người phạm tội ở đây là cán bộ, công chức thuộc cơ quan điều tra, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án, người có thẩm quyền tiến hành hoạt động tư pháp.

Dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XVI vào tháng 10/2026.