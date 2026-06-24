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Cựu Kiểm sát viên ở Hà Nội bị khởi tố vì làm sai lệch hồ sơ vụ án

Thứ Tư, 16:48, 24/06/2026
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VOV.VN - Lê Thị Hồng Nhung, cựu Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố (TP) Hà Nội vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Làm sai lệch hồ sơ vụ án".

Ngày 24/6, đại diện Cơ quan điều tra - Viện kiểm sát nhân dân Tối cao cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam với Lê Thị Hồng Nhung, nguyên Kiểm sát viên VKSND TP Hà Nội, về tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”.

Theo Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, cơ quan chức năng đã thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ án Đỗ Ngọc Hà cùng đồng phạm về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

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Bị can Lê Thị Hồng Nhung (áo trắng). (Ảnh: CQĐT cung cấp)

Qua kiểm tra, cơ quan điều tra phát hiện có 2 bản Kết luận điều tra vụ án hình sự cùng số, cùng ngày, tháng, năm ban hành nhưng khác nhau về hành vi đánh bạc và số tiền đánh bạc. Đáng chú ý, số tiền đánh bạc giữa hai bản kết luận chênh lệch hơn 89 tỷ đồng và không được Hội đồng xét xử tuyên tịch thu, sung quỹ Nhà nước.

Kết quả điều tra xác định, trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử vụ án Đỗ Ngọc Hà cùng đồng phạm về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, Lê Thị Hồng Nhung đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án. Hành vi này dẫn đến việc truy tố của VKSND TP Hà Nội và xét xử sơ thẩm của TAND TP Hà Nội bỏ lọt nhiều hành vi đánh bạc cũng như số tiền đánh bạc của các bị can.

Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra VKSND tối cao còn phát hiện nhiều đối tượng có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc nhưng chưa được xem xét, xử lý. Vì vậy, ngày 26/5/2026, cơ quan này đã chuyển tài liệu đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để xử lý theo thẩm quyền.

Tiếp nhận tài liệu, ngày 30/5/2026 và ngày 4/6/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố và bắt tạm giam 8 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của những người có liên quan.

Trọng Phú/VOV.VN
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