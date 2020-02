Di lý giám đốc bán “dự án ma” từ Lâm Đồng về Vũng Tàu tiếp tục điều tra

Chiều 25/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đã di lý Trần Văn Hội, 32 tuổi, quê quán Nam Định, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Địa ốc Hưng Phú Group từ TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng về BR-VT để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Bà Rịa– Vũng Tàu đã bắt giữ và hoàn tất các thủ tục để di lý Trần Văn Hội từ TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng về Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trần Văn Hội tại cơ quan điều tra công an tỉnh BRVT.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Hội đã tự lập dự án, phân lô, tách thửa trên đất nông nghiệp, đất quy hoạch thương mại, dịch vụ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Tuy chưa lập thủ tục sang tên, chuyển quyền sử dụng và chuyển mục đích sử dụng đất nhưng Hội đã ký Hợp đồng ủy quyền với chủ sử dụng đất, Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và Hợp đồng đặt cọc để thu của khách hàng hơn 15,2 tỷ đồng. Số tiền này Hội không sử dụng đầu tư dự án, không lập các thủ tục về đất đai để sang tên cho khách hàng như cam kết và đến nay Hội không còn khả năng trả lại tiền đã thu của khách hàng.

Riêng lô đất “Dự án Hưng Phú Obama Riverside” thuộc sở hữu của Trần Văn Hội nhưng Hội đã chuyển nhượng cho người khác. Và sau khi thực hiện sang nhượng, Hội lẩn trốn, không hợp tác làm việc với Cơ quan điều tra.

Xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, hành vi phạm tội của Hội là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại cho nhiều người, có thể còn có nhiều đối tượng giúp sức nên ngày 20/1/2020, Công an tỉnh BR- VT đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Hội về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình vào cuộc xác minh, cơ quan công an xác định các doanh nghiệp do Hội làm giám đốc không còn hoạt động, Hội cũng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh BR-VT đã ra Quyết truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Hội, đồng thời thành lập chuyên án để đấu tranh.

Ngày 21/2, Cơ quan điều tra đã bắt Trần Văn Hội khi đang lẩn trốn tại TP. Đà Lạt. Trong thời gian trốn tại đây, Hội tiếp tục hợp tác với một đương sự thành lập công ty TNHH do người này đứng tên, hoạt động kinh doanh môi giới bất động sản.

Hiện tại, liên quan đến vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh BR-VT thông báo ai là nạn nhân của Trần Văn Hội liên hệ với cơ quan này để phối hợp giải quyết./.