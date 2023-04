Điều tra đối tượng sàm sỡ cô gái trong khu trọ tại Hà Nội

Thực hư việc nữ sinh viên bị tấn công tình dục ở làng Đại học Quốc gia TP.HCM

VOV.VN - Chiều 31/3, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã có kết quả xác minh thông tin "nữ sinh viên bị tấn công tình dục ở gần ký túc xá ĐHQG TP.HCM" (khu phố Tân Quý, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An) được chia sẻ trên mạng xã hội.