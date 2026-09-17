Điều tra Tiktoker Phạm Tuấn liên quan vụ lừa đảo tiền điện tử Bitcoin DeFi

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước, liên quan đến hoạt động đầu tư tiền điện tử Bitcoin Defi.

Tiktoker Phạm Tuấn tại cơ quan công an.

Điều tra xác định: Khoảng năm 2021, 4 đối tượng gồm Dương Nguyên Hùng (SN 1975; nơi thường trú: số 1, hẻm 2/1/1 Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội); Nguyễn Tiến Chiến (SN 1982; nơi thường trú: số 144 Sơn Tây, phường Ba Đình, TP Hà Nội); Đinh Bạt Hùng (SN 1982; nơi thường trú: Tổ 16, Cụm 2, phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội); Trần Tú Anh (SN 1990; nơi thường trú: Số nhà 66, đường Hoàng Văn Thái, Tổ 9, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) đã có hành vi bàn bạc, tạo lập, quản lý, điều hành đồng tiền điện tử Bitcoin Defi.

Sau đó, 4 đối tượng này cùng 2 đối tượng là Phạm Tuấn (SN 2001; nơi thường trú: Khu phố Phúc Tinh, phường Tam Sơn, Bắc Ninh) và Mai Thế Tùng (SN 1982; nơi thường trú: số 12 Nhà Thờ, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) tổ chức các sự kiện quảng cáo, giới thiệu, thu hút, lôi kéo người đầu tư vào đồng tiền điện tử Bitcoin Defi để chiếm đoạt tiền.

Trước đó, Tiktoker Phạm Tuấn đã bị khởi tố về tội "Đưa trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông" trong vụ án liên quan đến việc tạo lập các video bạo lực học đường, sử dụng dao, kiếm, súng để giải quyết mâu thuẫn. Trong đó, video “Đường cùng 3 - Lật mặt”, đăng tải từ năm 2020, đã thu hút gần 3 triệu lượt xem, cùng hàng nghìn lượt bình luận, gây tác động tiêu cực đến giới trẻ.

Liên quan đến đồng tiền Bitcoin Defi, các video quảng bá của nhóm này phát tán trên mạng xã hội thể hiện Phạm Tuấn đã lợi dụng sự ảnh hưởng, đứng lên hô hào nhà đầu tư tham gia với khẩu hiệu: "Bitcoin Defi tăng phi mã".

Cơ quan Công an đề nghị những ai là bị hại bị chiếm đoạt tiền với phương thức, thủ đoạn như trên liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (qua Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội), địa chỉ: số 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội; hoặc liên hệ trực tiếp Điều tra viên qua số điện thoại 0969547887 để phối hợp giải quyết.