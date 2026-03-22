Điều tra vụ 3 đối tượng gây rối, vu khống CSGT để trốn tránh xử lý nồng độ cồn

Cụ thể, khoảng 15h ngày 15/3, tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang ra tín hiệu yêu cầu lái xe ô tô con, BKS 43A-407.16 vào chốt kiểm tra nồng độ cồn. Do lái xe đã sử dụng rượu bia, sợ bị xử phạt nên đã quay đầu xe bỏ chạy. Tổ công tác đã có phương án chốt chặn, kiểm tra nồng độ cồn lái xe. Kết quả, nồng độ cồn trong hơi thở của lái xe đo được là 0,047mg/L. Lái xe là Trần Văn Hồng, SN 1981, trú ở thôn Tân Phú, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Hai đối tượng livestream thông tin sai sự thật về CSGT.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, lái xe Trần Văn Hồng và hai người đàn ông đi cùng trên xe đã không công nhận kết quả, cố tình đưa ra thông tin không đúng sự thật rằng trước đó đã được kiểm tra tại một chốt CSGT cách khoảng 10km và không phát hiện vi phạm nồng độ cồn. Không dừng lại ở đó, hai người đi cùng là Nguyễn Mạnh Trường, SN 1986 và Trần Bá Trường, SN 1977, cùng trú ở xã Hàm Yên đã sử dụng điện thoại cá nhân liên tục áp sát khu vực bảo đảm TTATGT (có căng dây) để quay video, chụp ảnh, livestream trực tiếp, phát tán thông tin sai lệch, xuyên tạc bản chất vụ việc.

Đồng thời, hai đối tượng này không ngừng kích động người vi phạm không được nghe tổ công tác giải thích về hành vi vi phạm; lớn tiếng gây ồn ào để thu hút sự tò mò của người đi đường… mặc dù đã được tổ công tác nhắc nhở nhiều lần. Sau một thời gian làm việc thì đối tượng Hồng và hai người đàn ông đi cùng lại đòi được kiểm tra lại nồng độ cồn, vu khống tổ công tác làm trái quy định của pháp luật khi không cho thổi lại.

Các nội dung này sau đó bị một số trang, tài khoản xấu, phản động lợi dụng đăng tải lại với mục đích dẫn dắt dư luận, công kích, bôi nhọ lực lượng CSGT.

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ. Kết quả xác minh khẳng định: Phương tiện có di chuyển qua khu vực có một tổ công tác (tổ CSGT địa bàn Yên Sơn thuộc Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT) cách vị trí kiểm tra khoảng 8km, nhưng tổ công tác đang làm việc tại đó không dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn. Như vậy, nội dung các đối tượng đưa ra đã bị kiểm tra nồng độ cồn là bịa đặt, không đúng sự thật.

Cán bộ CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang làm việc với các đối tượng.

Lực lượng chức năng cũng đã trích xuất camera hành trình của chính phương tiện đối tượng Hồng điều khiển, kết quả cho thấy, từ khi xe xuất phát đến khi bị kiểm tra nồng độ cồn tại đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Minh Xuân, phương tiện trên chưa bị bất cứ tổ CSGT nào dừng xe. Chỉ khi đi đến đường Nguyễn Hữu Thọ, thấy CSGT ra tín hiệu thì đối tượng điều khiển phương tiện quay đầu nhằm né tránh việc kiểm tra, kiểm soát (sau đó đã bị lực lượng CSGT chống quay đầu dừng phương tiện để kiểm tra và phát hiện vi phạm nồng độ cồn). Việc này thể hiện rõ ý thức đối phó, không chấp hành quy định của pháp luật.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Trần Văn Hồng mới thừa nhận hành vi vi phạm nồng độ cồn là đúng và việc bị kiểm tra nồng độ cồn cách đó 10km là hoàn toàn bịa đặt. Theo lời khai của Hồng thì sở dĩ anh ta và đồng bọn tung tin bịa đặt để nhằm không bị xử lý.

Các trang mạng lợi dụng thông tin bịa đặt, sai sự thật trên để bôi nhọ lực lượng CSGT.

Tuy nhiên, thông tin sai sự thật do Trần Văn Hồng, Nguyễn Mạnh Trường và Trần Bá Trường bịa đặt, phát tán livestream trên mạng đã gây dư luận xấu; các trang fanpage, trang facebook cá nhân và nhiều trang mạng xã hội của các tổ chức phản động, đối tượng xấu đã đăng tải, đưa ra nhiều thông tin một chiều, sai sự thật, mang tính chất vu khống, bịa đặt nhằm dẫn dắt dư luận với mục đích làm ảnh hưởng xấu đến uy tín lực lượng thực thi công vụ.

Hiện, Công an tỉnh Tuyên Quang đang điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ và các trang mạng thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng CSGT.