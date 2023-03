Điều tra vụ cán bộ kiểm lâm và nhân viên bảo vệ rừng bị tấn công

Trước đó, ngày 12/2, trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng chốt bảo vệ rừng Khu Tây huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi phát hiện ô tô 76C-127.01 chạy hướng từ xã Trà Phong, huyện Trà Bồng về huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, nghi vận chuyển lâm sản trái phép.

Phương tiện và số gỗ bị thu giữ.

Tổ công tác do cán bộ kiểm lâm Đinh Hồng Tâm và nhân viên bảo vệ rừng Nguyễn Ngọc Ân ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra nhưng người điều khiển không chấp hành, tăng tốc vượt qua chốt kiểm soát. Lực lượng chức năng truy đuổi theo phương tiện, được một đoạn thì bất ngờ nhóm người đi trên một ô tô 4 chỗ từ phía sau lao lên ép sát, chặn xe lực lượng chức năng, doạ giết và hành hung khiến ông Đinh Hồng Tâm phải nhập viện điều trị. Ô tô 76C-127.01 chở gỗ tiếp tục chạy về huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Nhận được thông tin đề nghị phối hợp từ tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam kịp thời chặn bắt ô tô chở gỗ nói trên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng huyện Bắc Trà My xác định, xe ô tô 76C-127.01 do Phạm Văn Tiệp (34 tuổi), trú xã Trà Phong, huyện Trà Bồng điều khiển chở hơn 5m3 gỗ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Kết quả điều tra ban đầu, xác định, 2 đối tượng hành hung cán bộ kiểm lâm và nhân viên bảo vệ rừng là Trác Quy Lực, trú xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng và Lương Cơ Hùng, trú thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Ngô Vĩnh Phong, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các huyện miền núi lâu nay có vài vụ xảy ra nhưng đây là vụ mới nhất có tính chất nghiêm trọng, chặn đánh cán bộ thi hành nhiệm vụ. Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi có văn bản gửi Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam phối hợp, xử lý nghiêm./.