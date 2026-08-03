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Đoàn Bảo Châu bị phạt 7 năm tù về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước

Thứ Hai, 11:09, 03/08/2026
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Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Sáng 3/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vắng mặt bị cáo Đoàn Bảo Châu (sinh năm 1968, trú tại phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định tại Điều 117, khoản 1, điểm b - Bộ luật Hình sự 2015.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 2/5/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội nhận hồ sơ, tài liệu tin báo về đối tượng Đoàn Bảo Châu tham gia phát trực tiếp trên kênh youtube “BBC Tiếng Việt” và facebook cá nhân “Chau Doan” với nội dung thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và gây chiến tranh tâm lý.

Doan bao chau bi phat 7 nam tu ve hanh vi tuyen truyen chong nha nuoc hinh anh 1
Bị can Đoàn Bảo Châu

Ngày 24/4/2025, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đến ngày 30/6/2025 ra quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Bảo Châu về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Tuy nhiên, Đoàn Bảo Châu đã bỏ trốn. Ngày 25/7/2025, Cơ quan công an ra quyết định truy nã.

Cơ quan công an xác định, Đoàn Bảo Châu là người tạo lập, quản lý và sử dụng tài khoản facebook “Chau Doan”, từ năm 2016 - 2021, đối tượng đã quay trực tiếp và phát các video clip có nội dung tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân lên mạng xã hội facebook, để tuyên truyền nhằm chống Nhà nước, chống chính quyền.

Kết luận giám định cho thấy, có 6 clip của Đoàn Bảo Châu chứa nội dung “tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân” và “xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân”.

Tại cơ quan điều tra, Đoàn Bảo Châu khai nhận giọng nói, hình ảnh trong các clip trên là của mình nhưng cho rằng không có mục đích chống Nhà nước. Sau đó, Đoàn Bảo Châu đã bỏ trốn.

Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội kêu gọi Đoàn Bảo Châu ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật và có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa. Tuy nhiên, bị cáo Đoàn Bảo Châu không ra đầu thú và bị xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến an ninh quốc gia; xâm phạm đến sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa; gây mất trật tự trị an, an toàn xã hội… Do vậy, việc đưa bị cáo ra xét xử trước pháp luật và xử lý nghiêm khắc là cần thiết.

Trên cơ sở đó, Tòa đã tuyên án phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt thi hành án. Ngoài án phạt tù, Tòa còn tuyên phạt quản chế bị cáo Đoàn Bảo Châu với thời hạn 5 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Bị cáo Đoàn Bảo Châu có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Theo KimAnh/TTXVN
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