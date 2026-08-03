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Truy tố Mr Pips, Shark Bình trong vụ án lừa đảo 1.600 tỷ đồng

Thứ Hai, 09:31, 03/08/2026
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VOV.VN - Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong vụ lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng bằng sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép.

Thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 1.568 tỷ đồng

Các bị can đáng chú ý trong vụ án gồm: Phó Đức Nam (tức Mr Pips; SN 1994, TP.HCM, nguyên quán phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh); Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, Hưng Yên); Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình; SN 1981, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng)...

Tài liệu điều tra xác định, từ năm 2019, Phó Đức Nam đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran (SN 1984, đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ) xây dựng hệ thống lừa đảo thông qua việc tạo lập 36 website giả mạo các sàn giao dịch tài chính. Đồng thời, Nam chỉ đạo nhân viên thành lập các công ty "ma", sử dụng danh nghĩa pháp nhân để tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại phục vụ ứng dụng gọi điện Zoiper.

truy to mr pips, shark binh trong vu an lua dao 1.600 ty dong hinh anh 1
Mr Pips Phó Đức Nam và Shark Bình tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Để vận hành dòng tiền, Nam tổ chức mở 69 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nhằm nhận tiền của nhà đầu tư. Cùng với đó, nhóm này thuê văn phòng tại nhiều địa phương như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương (cũ), xây dựng các bộ phận hoạt động độc lập nhưng liên kết chặt chẽ, tạo thành một hệ thống lừa đảo hoàn chỉnh.

Sau đó, Nam chỉ đạo nhân viên mạo danh là nhân viên của sàn chứng khoán quốc tế, dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền để đầu tư chứng khoán. Các trang web này không có tính năng đối ứng ra thị trường chứng khoán quốc tế mà thực chất do Nam điều hành, khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng số tiền đó. Với thủ đoạn này, cáo trạng xác định có tới hơn 920 vụ lừa đảo, tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 1.568 tỷ đồng.

Vai trò của Shark Bình trong vụ án

Theo cáo trạng, để vận hành hệ thống nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Phó Đức Nam đã mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán. Trong đó có ví Ngân Lượng của Shark Bình, rồi kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch.

Tại Công ty Ngân Lượng, ông Bình được xác định là người chỉ đạo chung hoạt động và quyết định mức phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán. Với những khách hàng lớn hoặc đề nghị áp dụng mức chiết khấu riêng, bộ phận kinh doanh đều phải xin ý kiến của ông Bình.

truy to mr pips, shark binh trong vu an lua dao 1.600 ty dong hinh anh 2
Mr Pips thường đăng các clip với lối sống thượng lưu lên mạng xã hội để "lùa gà".

Từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình cùng Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm biết rõ các sàn giao dịch DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor, ScopeMarkets do Phó Đức Nam vận hành có dấu hiệu phạm tội, đang bị cơ quan công an xác minh.

Tuy nhiên, để hưởng lợi từ phí giao dịch qua ví Ngân Lượng, Bình vẫn chỉ đạo Nam và Tâm tiếp tục vận hành hệ thống. Nguyễn Hòa Bình còn chỉ đạo cấp dưới tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân Lượng khác để trả lời cơ quan điều tra.

Trong vụ án này, Shark Bình bị truy tố về tội Rửa tiền theo khoản 3 điều 324 Bộ luật Hình sự. Mr Pips Phó Đức Nam được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Trọng Phú/VOV.VN
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