Đoàn Bộ Công an thăm hỏi gia đình các nạn nhân vụ dùng súng tấn công ở Đắk Lắk

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình các nạn nhân tử vong, bị thương trong vụ tấn công bằng súng tại trụ sở xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin.

Tại gia đình thân nhân các cán bộ, chiến sĩ Công an hy sinh, thay mặt Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ nỗi mất mát to lớn với các gia đình; đồng thời, động viên các gia đình nén đau thương, sớm ổn định tinh thần, cuộc sống. Thứ trưởng Lương Tam Quang đã động viên, chúc cán bộ, chiến sĩ Công an bị trọng thương sớm phục hồi sức khỏe.

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Đại uý lên Thiếu tá đối với đồng chí Hoàng Trung, hy sinh trong vụ tấn công bằng súng tại trụ sở xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) cho thân nhân gia đình.

Dịp này, Đoàn công tác đã trao các quyết định truy thăng cấp bậc hàm của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong vụ dùng súng tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Ktur; hỗ trợ gia đình các đồng chí hy sinh, bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ./.