Đôi nam, nữ thuê căn hộ chung cư ở Bình Dương cho con nghiện tụ tập “bay lắc”

Qua nắm tình hình địa bàn, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã phát hiện nhóm nam, nữ đang tụ tập sử dụng ma túy trong một căn hộ ở chung cư Charm Sapphire (phường Dĩ An, thành phố Dĩ An).

Công cụ sử dụng ma túy bị thu giữ

Qua điều tra, tụ điểm này do Cao Hữu Cảnh (35 tuổi, quê Nghệ An) và Nguyễn Thị Hương (25 tuổi, quê Quảng Bình) cầm đầu. Trước đó, Cảnh và Hương đã thuê 1 căn hộ ở tầng 7 của chung cư Charm Sapphire để sinh sống, sau đó trang bị thêm loa nhạc để các con nghiện đến thuê, sử dụng ma túy.

Công an thành phố Dĩ An đã tạm giữ nhiều đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi sử dụng, tàng trữ ma túy trái phép.

Theo lãnh đạo Công an thành phố Dĩ An, để né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng, gần đây nhiều đối tượng đã thuê chung cư, nhà nghỉ, khách sạn để tụ tập sử dụng ma túy, thậm chí làm điểm mua bán ma tuý, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Nhóm nam, nữ đang sử dụng ma túy bị công an phát hiện (ảnh: CACC).

Để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma tuý, công an thành phố sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra hành chính tại các khu chung cư, địa điểm kinh doanh dịch vụ lưu trú, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu ở địa phương. Công an đề nghị người dân kịp thời tố giác khi phát hiện hoạt động liên quan đến tội phạm về ma tuý./.