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Đối tượng điều hành tổ chức phản động núp bóng tôn giáo lĩnh án 7 năm 6 tháng tù

Thứ Tư, 19:40, 05/08/2026
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VOV.VN - Ngày 5/8, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Y Nuen Ayun (59 tuổi, trú xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk) 7 năm 6 tháng tù về tội "Phá hoại chính sách đoàn kết" do tham gia, điều hành tổ chức phản động núp bóng tôn giáo, xâm phạm an ninh quốc gia.

Theo cáo trạng, từ năm 2019, dưới sự chỉ đạo của A Ga (49 tuổi, đang cư trú tại Hoa Kỳ), Y Nuen Ayun tham gia thành lập và điều hành "Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên" - tổ chức phản động núp bóng tôn giáo nhằm tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

Quá trình tham gia tổ chức, Y Nuen được giao điều hành hoạt động của "Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên" trong nước; tuyên truyền, phát triển tín đồ; tổ chức các buổi "thông công" trực tuyến qua Google Meet hoặc trực tiếp tại các điểm nhóm để duy trì hoạt động; đồng thời nhiều lần gửi báo cáo, tài liệu có nội dung sai sự thật cho A Ga.

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Đối tượng Y Nuen Ayun tại phiên xét xử sơ thẩm. (Ảnh: Sỹ Đức)

Cáo trạng xác định, Y Nuen còn nhận tiền từ A Ga để phục vụ hoạt động của tổ chức với mục đích thành lập một tổ chức tôn giáo riêng, không chịu sự quản lý của Nhà nước, tiến tới thành lập "nhà nước riêng" của người dân tộc thiểu số tại khu vực Tây Nguyên.

Mặc dù nhận thức rõ việc tham gia tổ chức chưa được Nhà nước công nhận là vi phạm pháp luật, đồng thời đã nhiều lần được chính quyền địa phương và cơ quan chức năng mời làm việc, tuyên truyền, nhắc nhở, cam kết không tái phạm, nhưng Y Nuen vẫn tiếp tục hoạt động trong thời gian dài, gây ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo cùng các chứng cứ liên quan, HĐXX tuyên phạt Y Nuen Ayun 7 năm 6 tháng tù về tội "Phá hoại chính sách đoàn kết".

PV/VOV Tây Nguyên
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