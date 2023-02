Đối tượng nghiện ma túy dùng kim tiêm đâm công an

Thực hiện cao điểm tấn công, trấp áp tội phạm bảo đảm An ninh trật tự Tết nguyên đán Quý Mão 2023, Công an huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện ra quân thực hiện các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm tuyệt đối an toàn để nhân dân vui tết, đón xuân

Lực lượng chức năng làm việc với đối tượng Thào A Páo

Điển hình, qua công tác nắm tình hình và nguồn tin của quần chúng nhân dân, tại khu vực xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ xuất hiện một đối tượng có hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy gây phức tạp an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau khi xác minh thông tin, củng cố tài liệu hồ sơ, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy đã xây dựng kế hoạch, phương án để triệt xóa.

Hồi 10h55' ngày 31/1, tổ công tác phối hợp do Công an huyện Nậm Pồ chủ trì đã bắt quả tang Thào A Páo (SN 1977), trú tại bản Sân Bay, xã Si Pa Phìn có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Thiếu úy Hạng A Giàng

Quá trình khống chế, bắt giữ, Thiếu úy Hạng A Giàng đã bị đối tượng Páo dùng xi lanh đã qua sử dụng chống trả và đâm kim tiêm vào tay. Tuy nhiên, Thiếu úy Hạng A Giàng cùng đồng đội đã bắt gọn đối tượng.

Tại cơ quan công an, Thào A Páo khai nhận nghiện ma túy lâu năm, từng có 2 tiền án về tội ma túy và bị HIV. Công an huyện Nậm Pồ đã thực hiện ngay các biện pháp bảo vệ sức khỏe, chống phơi nhiễm HIV cho Thiếu úy Hạng A Giàng./.