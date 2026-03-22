Đối tượng người nước ngoài giết người "bị tóm" khi đang chờ lên máy bay

Trước đó, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ đối tượng này ngay tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h ngày 20/3, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp nhận đề nghị phối hợp từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh về việc truy tìm một đối tượng nghi vấn có liên quan đến vụ giết người xảy ra ngày 20/3 tại khách sạn T.H (đường số 33, khu phố 14, phường An Lạc).

Đối tượng Hu YongChao chỉ nơi giấu vật chứng là lưỡi dao trên nóc tủ đựng đồ uống trong sân bay

Đối tượng được xác định là Hu YongChao (SN 1992, giới tính nam, quốc tịch Trung Quốc). Ngay lập tức, các đơn vị nghiệp vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất đã tiến hành rà soát danh sách hành khách và hệ thống camera giám sát an ninh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Hu YongChao đã hoàn tất thủ tục lên chuyến bay SC8074 của hãng Shandong Airlines để đi Sơn Đông (Trung Quốc).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 23h30 cùng ngày, lực lượng an ninh xác định đối tượng đang có mặt tại quán cà phê, tầng 2, cột số 4, nhà ga T2. Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh áp giải đối tượng về trụ sở để làm việc.

Tại Cơ quan Công an, qua đấu tranh khai thác đến khoảng 2h30 sáng ngày 21/3, Hu YongChao thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đáng chú ý, Hu YongChao khai nhận sau khi gây án đã tìm cách phi tang hung khí ngay tại sân bay. Lực lượng phối hợp sau đó đã thu giữ được vật chứng là một lưỡi dao được đối tượng cất giấu kỹ trên nóc tủ đựng đồ uống của quán phở ở nhà ga T2, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Tang vật gây án đã được thu giữ

Trước đó, chiều 20/3, một người đàn ông được phát hiện tử vong trong căn phòng tại lầu 3 của một khách sạn ở đường số 33, phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh. Trên người của nạn nhân có vết thương, chảy nhiều máu, nghi do bị sát hại nên người dân báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường An Lạc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường điều tra. Bước đầu, nạn nhân được xác định là nam giới, có quốc tịch nước ngoài.

Theo những người làm trong khách sạn, người đàn ông thuê khách sạn này để kinh doanh. Khi không thấy người đàn ông ra vào, người nhà và nhân viên khách sạn tìm kiếm thì phát hiện vụ việc trên.