Phục hồi điều tra, bắt đối tượng giết người ở Vĩnh Long

Theo hồ sơ vụ án, do có mâu thuẫn với anh L.H.T. (53 tuổi, ngụ phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long), ngày 14/4/2022, phát hiện anh T. đi xe máy trên đường Đồng Văn Cống, phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long, Đoàn Quang Thịnh cùng một nhóm đối tượng đi ô tô và xe máy mang theo dao tông vào xe máy của anh T.

Đối tượng giết người đã bị khởi tố

Sau đó, Thịnh dùng dao chém liên tiếp vào người anh T. rồi cả nhóm lên xe tẩu thoát. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên anh T. đã tử vong.

Đến ngày 15/4/2022, Thịnh đến Bệnh viện tâm thần Trung ương Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) để làm thủ tục nhập viện, tuy nhiên đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre phát hiện bắt giữ và khởi tố về tội giết người.

Trong quá trình điều tra, lợi dụng việc được phép điều trị bắt buộc tại Bệnh viện tâm thần Đồng Nai nên Thịnh đã bỏ trốn. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Thịnh. Qua công tác vận động, đến ngày 14/3/2026, Thịnh đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra để xử lý Thịnh theo quy định của pháp luật.