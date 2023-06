Đồn Biên phòng Rạch Gốc, Cà Mau bắt 2 vụ vận chuyển, tàng trữ ma túy

Thượng tá Phùng Đức Hưng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết, đã chỉ đạo cơ quan nghiệp vụ phối hợp Đồn Biên phòng Rạch Gốc khẩn trương điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Bòn (giữa) đang bị tạm giữ để làm rõ vụ việc.

Vào chiều 22/6, lực lượng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Rạch Gốc, cùng lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau và Công an xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển tuần tra duy trì an ninh trật tự trên địa bàn, khi đến khu vực dốc cầu Năm Căn (ấp xóm mới, xã Viên An Đông) phát hiện có 2 đối tượng đi xe gắn máy có nhiều nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Đối tượng điều khiển xe gắn máy là Nguyễn Văn Bòn (SN 1991, ở xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn, Cà Mau); người ngồi sau là Trần NKD. Trên người Bòn có 2 bịch nilon, bên trong chứa hạt tinh thể rắn màu trắng.

Bước đầu, đối tượng Bòn khai nhận, tinh thể rắn màu trắng là ma túy đá. Lực lượng tuần tra lập biên bản vụ việc, niêm phong tang vật, dẫn giải đối tượng, phương tiện về Đồn Biên phòng địa phương làm rõ vụ việc.

Trước đó, vào ngày 28/4, Đồn Biên phòng Rạch Gốc đã bắt giữ đối tượng Lâm Tấn Phát (ở xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển) vì tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đồn Biên phòng Rạch Gốc hoàn chỉnh hồ sơ, khởi tố vụ án sau đó bàn giao cho Công an huyện Ngọc Hiển tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.